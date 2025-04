DF recebe etapa de vôlei de praia com presença de campeãs olímpicas

O Distrito Federal será casa para as melhores duplas de vôlei de praia do mundo. De quarta (16/4) a domingo (20/4), o Parque da Cidade Sarah Kubitschek recebe a terceira etapa do Circuito Mundial da modalidade, com presença de sete brasileiros na chave principal, entre eles as campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda. A competição toma conta do Estacionamento 12 e pode ser acompanhada de forma gratuita pelo público, mas os ingressos são limitados e precisam ser retirados pela plataforma Sympla.

A cidade será palco para o Elite 16, que concentra os principais atletas do vôlei de praia mundial. O ano começou bem para o Brasil, principalmente no feminino, com título de Carol Solberg e Rebecca na etapa de Quintana Roo, no México, a primeira competição de 2025, e também de Thâmela e Victoria, campeãs em Saquarema, no Rio de Janeiro, no último fim de semana.

As duas duplas vencedoras são esperança para o país manter a dominância entre as mulheres. Além delas e de Ana Patrícia e Duda, a bandeira verde-amarela ainda é representada pelas duplas Taian Lima/Talita e Andressa/Tainá.

A presença brasileira é mais modesta entre os homens, com apenas Arthur/Adrielson e Evandro/Arthur. Os campeões até o momento são os cubanos Diaz Amaro e Alayo Moliner, no México, e os noruegueses Mol e Sorum, na etapa carioca. Ainda passam pela fase qualificatória em Brasília outras duas duplas femininas e mais três masculinas.

A edição deste ano é diferente da de 2024. Agora, o novo formato conta com 24 duplas no masculino e o mesmo número no feminino, oito a mais que no passado. Assim, 16 pares garantem vaga pelo ranking e os demais passam pelo qualificatório. Por isso, o sistema de disputa também mudou e passou a ser com seis grupos de quatro. Os primeiros colocados se classificam direto à fase de 12, enquanto os segundos e terceiros vão para a fase de 18 e os quartos são eliminados.

As duplas vencedoras da fase de 18 enfrentam as que foram direto para a fase de 12. Quem levar a melhor, além dos dois melhores perdedores, vão às quartas de final.

A partir da próxima quarta-feira (23/4?) até 27 de abril, a cidade também recebe o Circuito Brasileiro de vôlei de praia, desta vez com presença candanga. Os melhores atletas do quadradinho são a dupla Gabriel Santiago e Felipe, em sexto no ranking masculino da temporada. No feminino, Ângela é a oitava ao lado da cearense Larissa.