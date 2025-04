Brasileirão Feminino: Real Brasília perde para o Bahia por 2 x 0

O Real Brasília foi superado pela equipe do Bahia por 2x0, na tarde desta quarta-feira (16/4), no estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana (BA). A equipe candanga teve uma atuação abaixo do esperado dentro das quatro linhas e não voltará para a capital federal com os três pontos na mala. Com a derrota, as Leoas do Planalto se afastaram da oitava colocação no Brasileirão Feminino. O próximo compromisso do time candango no torneio será contra o Juventude. As brasilienses recebem em casa, o time do Sul, no próximo domingo de Páscoa (20/4), às 15h, no estádio Defelê.



O jogo

O confronto entre as equipes começou equilibrado, os times se estudavam dentro das quatro linhas. Aos nove minutos iniciais, o Bahia teve a primeira chance do jogo. Na cobrança de falta da meia uruguaia Angela, Tchula subiu e cabeceou, encontrando a capitã Aila que mandou por cima da meta adversária. O Real Brasília achou dificuldade para se encontrar no jogo, a saída de bola da goleira Tainá e a defesa realense eram pontos que precisavam de mais atenção na partida do time candango.

Até os 28 minutos, o duelo não proporcionou muitas emoções. As Leoas do Planalto pouco conseguiram trabalhar a bola no campo de ataque porque as donas da casa souberam se armar bem para fazer o controle da partida. Logo na reta final da primeira etapa, na bola parada, o Real levou perigo para a goleira Yanne. Após a cobrança do escanteio, Renata Rosa e Luciana subiram sem marcação, raspando a trave direita. Os minutos finais foram de pressão baiana, a goleira Tainá segurou o 0x0 até o apito para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Bahia manteve o domínio do duelo. Com sete minutos, a mexida do técnico Felipe Freitas trouxe resultado. O passe de Ellen no meio de campo encontrou a atacante Wendy que, no chute rasteiro, mandou para o fundo da rede, marcando o primeiro gol da partida. Foram necessários mais sete minutos para que o time baiano ampliasse o placar. Após a cobrança da falta na lateral da grande área, Angel subiu na bola e no cabeceio, fez o segundo do jogo.

A atuação do time candango no estádio Alberto Oliveira, estava sendo abaixo do que vinha propondo nas últimas rodadas. O clima quente em Feira de Santana começou a ser um adversário das jogadoras em campo que demonstravam cansaço. O Real armou o time para se defender, com 40 minutos, as brasilienses só haviam finalizado apenas duas vezes contra 17 finalizações das anfitriãs.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro Feminino Séria A1

Bahia 2 x 0 Real Brasília

Local: Estádio Alberto Oliveira, Bahia.

Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia

Bahia

Yanne; Dan, Aila (Nalon), Tchula e Mila Santos (Thais Prado); Angela, Ju Oliveira e Luana (Ellen); Cassia, Rhaizza (Kaiuska) e Wendy ( Helô Faria). Técnico: Felipe Freitas.

Gols: Wendy e Angela

Cartão amarelo: Dan

Real Brasília

Taina; Renata Rosa (Laine), Luciana , Petra e Ju Morais (De La Torre); Baião (Isabela), Maiara (Katyelle) e Pity; Giovanna, Primo (Manu) e Dani Silva. Técnico: Dedê Ramos

Gol: não houve

Cartão amarelo: não houve