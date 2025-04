NBB: Brasília visita Paulistano e pode garantir quarto lugar

Uma vitória contra o Paulistano garante o Brasília no top-4 do NBB - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

A atmosfera já é de playoffs, mas o Brasília ainda tem mais dois compromissos na temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB). O time candango visita o Paulistano, nesta quinta-feira (17/4), às 19h30, no ginásio Antônio Prado Jr, valendo a chance de garantir a quarta colocação e mando de quadra para uma possível disputa de quartas de final no mata-mata. YouTube e Basquetepass transmitem.

O momento não é bom para o time da capital federal. São três derrotas consecutivas em confrontos diretos, todos como mandante, que fizeram a equipe perder a terceira posição para o Franca. Os francanos ficaram distantes na frente, mas até o pelotão do meio encostou e o Brasília ficou ameaçado de cair mais na tabela.

No entanto, uma vitória contra o Paulistano garante a equipe no top-4. Bauru, União Corinthians, Vasco e Pinheiros estão secando, mas os brasilienses têm vantagem no desempate contra todos e depende apenas de si.

Do outro lado, este será o último compromisso do Paulistano na temporada regular. Em 12º, o time da capital paulista está garantido nos playoffs e ainda pode subir ou cair de posições dependendo dos resultados dos adversários. A fase também é ruim, com apenas uma vitória nos últimos nove jogos.

No primeiro turno, porém, o Brasília sofreu contra o Paulistano. Jogando em casa, os candangos tiveram 29 pontos de Daniel Von Haydin e mais 26 de Anton Cook, mas não foram suficientes para segurar uma noite inspirada dos paulistas, que venceram por 87 x 102.

Após o Paulistano, o Brasília encerra a fase inicial do NBB no sábado (19/4), às 17h, contra o São Paulo, no Morumbi, mas sem transmissão.