Ana Patrícia e Duda vencem na estreia da etapa de Brasília do circuito mundial

Brasília virou sinônimo de sorte para o vôlei de praia brasileiro e na largada para a etapa do DF do circuito mundial de 2025 não foi diferente. O Brasil começou com o pé direito no primeiro dia de competições da chave principal, nesta quarta-feira (16/4), no Parque da Cidade. Lideradas pelas campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda, as duplas verde-amarelas dominaram as partidas pela fase de grupos e ofuscaram as eliminações dos times compatriotas na fase qualificatória.

Os compromissos do dia começaram logo cedo com as chaves classificatórias, que definiram as oito duplas que completaram o chaveamento principal no masculino e no feminino. Dos oito conjuntos brasileiros em ação, apenas Pedro/Renato e Verena/Kyce conseguiram vaga entre os homens e as mulheres, respectivamente.

Quando chegou a hora da chave principal, o talento verde-amarelo se sobressaiu. Jogando com o apoio da torcida candanga, a primeira vitória foi de Thamela/Victoria, que superaram as canadenses Bélanger/Monkhouse por 2 sets a 1. Depois, foi vez de Taiana Lima/Talita e Carol Solberg/Rebecca também vencerem, ambas por 2 x 0, contra as estadunidenses Toni/DeBerg e as espanholas Carro/Paula, respectivamente. As únicas derrotas foram de Andressa/Tainá e Verena/Kyce.

O destaque foram as campeãs olímpicas em Paris-2024, Ana Patrícia e Duda, que venceram as lituanas Paulikiene e Raupelyte por 2 sets a 0 (parciais de 21x18 e 21x18). Não é a primeira vez que o quadradinho é um local de bons resultados para as medalhistas de ouro, já que em 2024 elas foram campeãs da etapa do DF do circuito mundial.

“Ano passado foi um ano muito desafiador. Quando a gente vive um ano olímpico a pressão é ainda maior. Eu tive dengue, depois a Ana Patrícia teve covid e lesão nas costas, mas Brasília trouxe sorte para a gente e aqui foi nosso único ouro no mundial. Jogar no Brasil é isso, uma energia a mais, e estamos em uma crescente para poder fazer uma boa etapa aqui”, contou Duda ao Correio.

Com a vitória, elas lideram a chave C, ao lado das francesas Placette e Richard. O novo formato da competição, com 24 duplas divididas em grupos de quatro, classifica o líder de cada divisão para a fase de 12, enquanto os segundos e terceiros colocados disputam a fase de 18, uma espécie de repescagem. As duplas vencedoras da fase de 18 enfrentam as que foram direto para a fase de 12. Quem levar a melhor, além dos dois melhores perdedores, vão às quartas de final.

A programação da etapa de Brasília segue na quinta-feira (17/4), a partir das 9h, para as primeiras partidas do masculino e novos compromissos do feminino, e as decisões serão no domingo de Páscoa (20/4). A entrada do público é gratuita, mas os ingressos são limitados e precisam ser retirados pela plataforma Sympla.