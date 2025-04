Lucas Evangelista treina e fica próximo de retorno no Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (17) após a vitória contra o Internacional, nesta quarta (16). Enquanto os titulares da partida em Porto Alegre realizaram um trabalho regenerativo, os reservas foram para o gramado. Entre eles estava Lucas Evangelista, que voltou aos campos após uma semana.

Um trauma na coxa direita deixou Evangelista de fora das últimas partidas. Agora, o meia evolui na recuperação e o técnico Abel Ferreira está prestes a relacioná-lo. Já Marcos Rocha, outro desfalque contra o Inter, também retornou aos gramados, mas realizou um trabalho a parte.

Na próxima rodada, o Palmeiras encara o Fortaleza, no Castelão, no próximo domingo (20), às 18h30. A tendência é que Abel Ferreira faça um revezamento de atletas por conta da sequência de jogos no Brasileiro e na Copa Libertadores.

