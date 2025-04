Calleri rompe o ligamento do joelho e deve ficar de fora da temporada

O São Paulo ganhou mais uma grande dor de cabeça. Afinal, o centroavante Calleri passou por exames nesta quinta-feira (17) e foi constatado um rompimento no ligamento cruzado anterior do seu joelho esquerdo. Assim, a tendência é que o argentino não jogue mais esta temporada com a camisa do Tricolor. O atacante deve passar por cirurgia e seu tempo de recuperação está estimado entre seis a nove meses.

Calleri foi substituído ainda no primeiro tempo do empate do São Paulo por 2 a 2 com o Botafogo, no Nilton Santos. Ele disputou um lance no campo de ataque com Marlon Freitas, aproximou-se da área do Botafogo e sofreu uma falta. Em seguida, recebeu atendimento médico e até conseguiu voltar a campo, mas logo pediu substituição.

Lesões dessa gravidade tendem a tirar o jogador por no mínimo seis meses dos gramados. Contudo, a recuperação costuma ser mais longa e a maior probabilidade é que Calleri não jogue mais em 2025.

Aliás, Calleri retornava a campo após cumprir suspensão pelo Campeonato Brasileiro e desfalcar a equipe contra o Cruzeiro. Agora, ele será desfalque por tempo maior. Na sua ausência, o técnico Luis Zubeldía terá a opção de André Silva, que também é o artilheiro da equipe em 2025. Outra opção é o jovem Ryan Francisco, grande nome do São Paulo na conquista da Copinha no começo do ano e uma das grandes promessas do clube.

O São Paulo, aliás, já tem alguns desfalques por lesões. Lucas (trauma no joelho direito), Oscar (lesão na coxa esquerda), Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) ainda estão em recuperação de lesão.

