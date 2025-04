Grêmio faz consulta a Mano Menezes para assumir comando técnico

O Grêmio já se movimenta para encontrar o substituto de Gustavo Quinteros no comando técnico. Assim, a diretoria consultou Mano Menezes se lhe interessaria assumir o cargo. O profissional respondeu positivamente sobre a possibilidade. No entanto, as tratativas ainda não avançaram para valores, prazo de validade do contrato e até quais seriam as circunstâncias para trabalhar no CT Luiz Carvalho.

Uma situação que pode beneficiar um avanço nas negociações é o fato de Mano estar sem clube desde a sua demissão do Fluminense ao fim de março. Na ocasião, o Tricolor Carioca desligou o comandante depois da derrota para o Fortaleza na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Como o Imortal não precisaria gastar para tirá-lo de outro clube é visto como um benefício financeiro.

Afinal, já terá despesas milionárias com a demissão de Quinteros e o restante de sua comissão técnica. O estilo de jogo mais defensivo também seria um outro aspecto que agrada. Isso porque a facilidade do time em levar gols é uma das principais críticas desde a “era Renato Gaúcho”.

Período vitorioso no Grêmio

Mano Menezes tem uma passagem anterior pelo Tricolor gaúcho. Ele foi o comandante da equipe em 2005, quando o Imortal foi protagonista da “Batalha dos Aflitos” na Série B. Inclusive, conduziu o Grêmio ao retorno à elite do futebol brasileiro.

Na temporada seguinte, conseguiu que o time voltasse a disputar uma Libertadores. Posteriormente, em 2007, até chegou na decisão do torneio, mas foi vice-campeão depois de derrota para o Boca Juniors. Mano também soma dois títulos gaúchos com o Grêmio.

A prioridade de contratação do Imortal para o cargo é Dorival Júnior, que recentemente deixou o comando da Seleção Brasileira. O clube compreende que há alguns empecilhos para um desfecho positivo, como as questões financeiras. Além disso, o Corinthians já fez um contato pelo técnico, mas ainda aguarda uma resposta. Por isso, o Grêmio faz contato com outros candidatos a assumir a função.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook