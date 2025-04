Ex-jogadores citam ‘covardia’ e falta de autocrítica de Depay no Corinthians

Memphis Depay, jogador do Corinthians - (crédito: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)

Assim, durante o programa “Arena SBT”, os dois opinaram sobre as falas do jogador. Para eles, o holandês foi covarde, uma vez que as críticas dele não devem ser feitas em entrevistas – e não foram feitas nem pelo técnico Ramón Díaz.

“Eu acho que ele só falou besteira, eu acho que ele só fez besteira nessas declarações dele. Acho desnecessário, a roupa suja se lava em casa. O Carlos Alberto falou uma coisa que realmente é verdade, a gente nunca viu o Ramón Díaz ter esse tipo de atitude, por mais problemas que tenha. Aí, você vê o jogador fazer. Ele tem que olhar para ele”, disse Kléber Gladiador.

Enquanto isso, Carlos Alberto reforçou durante ‘discussão’ sobre as declarações.

“Isso (declarações de Memphis) eu acho covardia. É covardia fazer isso. Se fosse um grupo diferente, encurralariam ele”, afirmou.

Declarações de Depay

Memphis Depay deixou a Neo Química Arena muito incomodado após a derrota e fez um desabafo em entrevista. Ele disse que a equipe não pode se achar a melhor do mundo por ter conquistado o Paulista há alguma semanas.

“Temos que assumir a nossa responsabilidade. Se você acha que, por termos vencido o Paulista, somos o melhor time do mundo, a realidade é que não somos. Temos que analisar criticamente o que está acontecendo no clube, o que podemos fazer melhor, porque não se pode simplesmente dizer que o time não corre ou que não quer vencer. Para mim, é besteira. Futebol não é sobre isso. Temos alguns jogadores incríveis e alguns que são trabalhadores e precisam trazer qualidade extra de uma forma que precisem correr para o time. Mas se olharmos como às vezes estamos posicionados, como o time é tão aberto, como as linhas entre nós são como 50 metros, isso não é futebol. Não dá para ter alta intensidade de 90 minutos se você não estiver junto como um time”, disse.

Além disso, o holandês também pediu ao Corinthians por reforços, de preferência com mais experiência, para fortalecer o elenco no resto do ano.

“Precisamos trazer mais força ao time, espero que o Corinthians foque nisso. Espero que o Corinthians traga mais jogadores experientes para ensinar aos jogadores mais novos. Tenho certeza de que assim que melhorarmos nosso jogo, melhoraremos nossos resultados”, completou o atacante.

Depay quer ficar no Corinthians

Por fim, o atacante também falou da sua renovação de contrato e o desejo de permanecer no Brasil. O contrato do astro europeu com o clube do Parque São Jorge é válido até o dia 20 de junho de 2026.

“Tenho mais um ano no Corinthians até a Copa do Mundo. Antes de assinar aqui, houve muitas coisas que conversamos (referindo-se à diretoria). Eu amo estar aqui, gostaria de estender o contrato, mas também há coisas que precisam ser ditas”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.