Arrascaeta, do Flamengo, é o jogador com mais participações em gols no Brasileiro

Recuperado dos problemas físicos, Arrascaeta assumiu o papel de maestro do Flamengo e é o jogador com mais participações em gols no Brasileirão de 2025. O camisa 10 fez um gol e duas assistências na goleada sobre o Juventude, na quarta-feira (16), no Maracanã, pela quarta rodada. Assim, ele chegou a seis participações diretas.

Em três partidas, Arrascaeta soma quatro gols e duas assistências no Brasileirão. O uruguaio, que é o artilheiro da competição, tem uma média de duas participações em gols por jogo. Na temporada, o camisa 10 tem seis gols e quatro assistências em 15 jogos pelo Flamengo.

Arrascaeta também participou diretamente de gols em todos os jogos disputados do Flamengo no Brasileiro. Poupado da estreia contra o Internacional, o uruguaio fez um gol contra o Vitória, dois contra o Grêmio e um contra o Juventude. Além disso, o camisa fez duas assistências também foram contra o time de Caxias do Sul.

Por fim, o Flamengo chegou a 10 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (19), às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão.

