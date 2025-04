Corinthians alinha demissão de Ramón Díaz e faz contato por Dorival Júnior

Dorival ganha força para substituir Ramón Díaz no Corinthians - (crédito: Fotos: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians e Rafael Ribeiro/ CBF)

A pressão em cima de Ramón Díaz vem ficando cada vez mais insustentável. Tanto que a diretoria do Corinthians já prepara a demissão do treinador argentino e já tem um favorito para assumir o Timão: Dorival Júnior. O ex-técnico da Seleção Brasileira já teria um acordo verbal com o clube paulista para assumir a equipe. A informação foi dada primeiramente pelo ‘Uol’.

Internamente, a saída do treinador já vem sendo dada como questão de tempo. Algumas alas do clube veem o Corinthians sem evolução e acreditam que uma mudança é a única solução para salvar o restante da temporada. Dorival, por sua vez, é um nome bem avaliado e tem grande força nos bastidores do Alvinegro.

Dorival estaria receoso em aceitar um novo convite após deixar a Seleção Brasileira. Afinal, o treinador ficou muito chateado com sua saída da Canarinho, na qual esperava ficar ao menos até a Copa do Mundo. Contudo, o Corinthians teria convencido o comandante a voltar a trabalhar ainda em 2025.

Já pelo lado de Ramón Díaz, o desempenho recente jogou contra o treinador argentino. Afinal, apesar do título estadual, o Corinthians venceu apenas um dos últimos seis jogos. Além disso, soma-se o início ruim no Brasileirão e também na Sul-Americana, onde a equipe ainda não triunfou e se complicou por uma vaga nas oitavas. Também entra nesta conta a eliminação precoce na Copa Libertadores.

Dorival pode fechar ‘lista’ se assumir o Corinthians

Assim, caso seja confirmado a troca, o Corinthians será o quarto grande do Estado de São Paulo a ser dirigido por Dorival Júnior, que já passou por Santos (2010 e 2014 a 2016), Palmeiras (2014) e São Paulo (2017 a 2018 e 2023).

