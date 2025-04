Palmeiras se reapresenta e Maurício celebra retorno: ‘Feliz de voltar a jogar’

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (17), na Academia de Futebol, após a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, na quarta-feira (16/4), pelo Campeonato Brasileiro. A grande novidade do Verdão na partida contra o Colorado foi Maurício. Afinal, o meia voltou a atuar após realizar uma cirurgia no ombro e celebrou o retorno.

“Como eu disse no vestiário ontem, fiquei muito feliz de poder voltar a jogar. O ano começou muito bom para mim e acredito que foi só uma pausa pela questão da lesão. Ninguém esperava, foi uma lesão complicada, que eu tive de passar por cirurgia”, disse Maurício, que seguiu:

“Desde o momento da lesão, todos do clube me apoiaram muito bem. Me deram muito suporte para que essa fase de recuperação fosse mais tranquila, porque, querendo ou não, é muita dor, é o ombro, que é um pouco mais complicado do que quando você machuca músculo, mas fui muito bem tratado pelos fisioterapeutas, pelo staff, pela minha família, todos que tiveram ali. Agradeço a Deus por estar de volta e conseguir ajudar a equipe dentro e fora de campo também, que é o que eu mais busco”, completou.

Além disso, o jogador também projetou o próximo duelo do Palmeiras, que será contra o Fortaleza, fora de casa, pela quinta rodada do Brasileirão.

“O Fortaleza é uma equipe muito qualificada, muito física, e que tem uma força grande jogando dentro de casa. Tem um treinador que está lá há bastante tempo, então eles têm ideias já bem elaboradas, ideias que são mais fixas do elenco, mas acho que a gente encara como um grande jogo, igual agora também em Porto Alegre contra o Inter. Temos de encarar da mesma maneira, fazer um jogo sólido e marcar gols para sair com os três pontos”, finalizou.

Como foi o treino do Palmeiras

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na capital gaúcha seguiram o cronograma regenerativo na parte interna do centro de excelência. Os demais fizeram trabalhos técnicos no campo – um posicional de circulação de bola, outro de passes e marcação e outro de enfrentamentos em campo reduzido.

O meio-campista Lucas Evangelista, em tratamento de um trauma na coxa direita, evoluiu na recuperação e fez parte do trabalho integrado ao elenco. O lateral-direito Marcos Rocha, com edema na panturrilha esquerda, também foi a campo. Contudo, ele seguiu um cronograma de trabalho individualizado à parte com o Núcleo de Saúde e Performance.

