Jornalista se rende a atuação do Flamengo: ‘Beira a perfeição’

“É uma atuação que beira a perfeição e vai além daquela tal ‘nota artística'”, disse.

Além disso, o jornalista reforçou da intensidade que a equipe vem mostrando nas partidas, que independente do placar ou adversário, não para de buscar o gol.

“Esse time funciona com um organismo que a gente cobra de todos os times do país, ele contraria certas lógicas como aquela que nenhum time consegue se intenso os 90 minutos, 100 minutos no futebol. Esse time estava marcando com a mesma seriedade quando ganhava de cinco, antes do pênalti. O que ele (Filipe Luís) copia do Jorge Jesus é essa intensidade, durante todo o jogo. Isso está acontecendo com essa equipe, independentemente do adversário”, reforçou.

Flamengo avassalador

O Flamengo abriu 3 a 0 logo nos primeiros 21 minutos da partida. Pulgar, Plata e Danilo marcaram os três primeiros. Já na segunda etapa, Arrascaeta e Pedro (duas vezes), marcaram os outros três.

Vale ressaltar que o uruguaio teve três participações diretas em gol, uma vez que deu assistência para os gols de Pulgar e Danilo. Além disso, Michael perdeu um gol “inacreditável”.

Pedro, que se recuperou de uma grave lesão no joelho, voltou a marcar depois de sete meses fora. O jogador retornou aos gramados neste mês e vem entrando em algumas partidas ao longo do segundo tempo.

Agora, o próximo compromisso do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro é o clássico contra o Vasco, no sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.