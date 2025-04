Bernard enxerga Atlético-MG com pressão no Brasileirão: ???Precisamos acordar???

Bernard início conturbado do Galo no Brasileirão - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético-MG ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. No jogo mais recente, foi derrotado pelo Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (16). Após a partida, o meia-atacante Bernard revelou detalhes e comentou a desatenção da equipe mineira.

Aliás, em quatro rodadas, o Galo empatou duas vezes e perdeu as outras duas. Os únicos pontos conquistados até aqui foram no Mineirão, sua casa neste início de Brasileirão. O sinal de alerta já acendeu no time comandado por Cuca.

VEJA: Hulk reconhece dificuldades do Atlético: ‘Estamos deixando a desejar’

“Foi um jogo completamente diferente dos últimos três que fizemos no Brasileiro. Não criamos muitas oportunidades e estávamos desatentos na marcação. Precisamos ser realistas, concentrar e focar. É um campeonato longo, mas que passa rápido. Temos que acordar de verdade, começar a pontuar e sair dessa pressão que estamos vivendo agora no brasileiro”, disse Bernard à “Rádio Itatiaia”.

Na sua volta após suspensão, o zagueiro Lyanco foi titular na partida e também lamentou a falta de atenção, especialmente no gol que abriu o placar, marcado por Zé Ivaldo, do Santos. Ele analisou os erros defensivos que o Atlético tem cometido no Brasileirão de 2025.

“Demos um escanteio para eles e, num bate-rebate, saiu o primeiro gol. Depois, houve sim uma desorganização da nossa parte. Acho que foi falta de concentração” avaliou o zagueiro.

Agora, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético vai enfrentar o Botafogo no Mineirão, neste domingo (20), às 16h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.