Fluminense tem cinco vitórias seguidas pela primeira vez desde 2023

Ao vencer o Corinthians por 2 a 0 na última quarta-feira (16), o Fluminense alcançou cinco vitórias consecutivas na temporada. A última vez que tal sequência fora alcançada, aliás, fazia quase dois anos.

Foi, assim, durante 5 e 25 de abril de 2023. Na ocasião, foram vitórias por Libertadores, Carioca, Copa do Brasil e Brasileirão. Ao todo, o Flu chegou a vencer sete jogos seguidos. As vítimas foram Sporting Cristal (PER), Flamengo, Paysandu (duas vezes), América-MG, The Strongest (BOL) e Athletico.

Na atual temporada, os cinco jogos com 100% de aproveitamento foram apenas por dois torneios diferentes, aliás. Foram na Sul-Americana e no Brasileirão. Antes de bater o Corinthians, a equipe tricolor vencera o Once Caldas (COL), Red Bull Bragantino, GV San José (BOL) e Santos.

A primeira dessa sequência, contra os colombianos do Once Caldas, fora de casa, foi sob o comando do interino Marcão. Depois, Renato Gaúcho fez sua estreia, batendo o Red Bull Bragantino, no Maracanã. Ele manteve o 100% ao vencer o Massa Bruta e os bolivianos também na casa do Flu. Assim, a vitória contra o Corinthians foi a primeira fora de casa de Renato desde seu retorno.

O Time de Guerreiros volta a campo no domingo (20), quando recebe o Vitória, pela quinta rodada do Brasileirão. Um triunfo poderia significar a liderança isolada da competição, a depender de resultados de Palmeiras e Flamengo.

