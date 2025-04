Flamengo prevê receita bilionária e mais de R$ 160 milhões em contratações no ano

O Flamengo também votou nesta semana o seu novo orçamento para 2025 no Conselho de Administração. De acordo com o “ge”, o Rubro-Negro prevê uma receita de R$ 1,33 bilhão. O valor é 9,2% maior do que 2024, no entanto, ainda fica abaixo do recorde de R$ 1,37 bilhão em 2023. O Flamengo vem de três anos consecutivos batendo mais de um bilhão em receitas. Por fim, o clube pretende terminar a temporada com R$ 106,9 milhões no fluxo de caixa.

Logo quando assumiu a presidência do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deixou clara que iria refazer o orçamento deixado pela diretoria anterior.

A nova diretoria também planeja aumentar o valor de contratações. O montante que antes era de 20 milhões de euros (R$ 133 milhões) passou para 25 milhões de euros (R$ 166,3 milhões). O Flamengo até o momento gastou 7 milhões de euros (R$ 43,5 milhões) para contratar Juninho, além das luvas para Danilo que ainda não foram divulgadas. Jorginho, do Arsenal, deve ser o próximo reforço.

Com relação às vendas, o Flamengo estima 35 milhões de euros (R$ 232,8 milhões). Em alta no Flamengo, Wesley sozinho pode bater ou chegar perto da meta na projeção da diretoria. Mas a possível venda de Alcaraz, emprestado ao Everton, também pode entrar nessa conta e fazer superar a quantia.

Desempenho esportivo do Flamengo

Por fim, a direção rubro-negra manteve a premissa dos últimos anos. O clube espera chegar à semifinal da Copa do Brasil, semifinal da Libertadores, segundo lugar no Campeonato Brasileiro e fase de grupos do Mundial de Clubes. O Flamengo calcula faturar ao menos R$ 115 milhões no novo torneio da Fifa, que será disputado entre junho e julho nos Estados Unidos, mas não “conta” com valor em 2025, porque só deve entrar no caixa no fim do ano.

