Felipe Melo revela que Buffon apostava em jogos do Campeonato Brasileiro

O ex-jogador Felipe Melo, revelou durante o programa ‘Seleção SporTV’ nesta quinta-feira (17), que Buffon, ex-goleiro, fazia apostas esportivas em jogos do Campeonato Brasileiro. Os dois atuaram juntos pela Juventus, na Itália.

O assunto volta à tona após Bruno Henrique, jogador do Flamengo, ser indiciado pela Polícia Federal por uma suposta manipulação de resultado em partida do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que Lucas Paquetá, brasileiro que atua no West Ham e Seleção Brasileira, passa por uma investigação por conta de manipulação em resultados esportivos por conta de apostas. Ele passa por uma investigação de má conduta e a Federação Inglesa pede o banimento do meia do esporte.

Caso Bruno Henrique

A Polícia Federal indiciou na última terça-feira (15) o atacante Bruno Henrique, por forçar um cartão amarelo em jogo contra o Santos, no Brasileirão de 2023, e beneficiar apostadores. O caso ocorreu no jogo contra o Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão de 2023. Na época, portanto, três casas de apostas alegaram movimentações suspeitas relacionadas ao cartão amarelo recebido por Bruno Henrique.

Assim, além do jogador do Flamengo, também foram indiciados o irmão Wander Nunes Pinto Júnior, Ludymilla Araújo Lima, esposa de Wander, e a prima Poliana Ester Nunes Cardoso.

