São Paulo vai à Europa em busca de um substituto para Calleri

O São Paulo já está na procura por um substituto para Calleri. O atacante argentino rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e não deve voltar ao longo da temporada. Para achar um novo jogador, o Tricolor já mira seus olhares para a Europa.

Ainda na manhã desta quinta-feira (17), a diretoria tricolor já havia se programado para uma viagem ao Velho Continente. O presidente Júlio Casares já iniciou os primeiros contatos e deve agendar, nos próximos dias, reuniões com agentes e clubes europeus.

A expectativa do São Paulo é achar jogadores que estejam livres no mercado, sem necessidade de aporte financeiro, como aconteceu com o lateral-direito Cédric Soares. Outro fator crucial também será o salário, que deve ser compatível com a folha do elenco.

Apesar de a próxima janela de transferências ser só em junho, um jogador sem vínculo com outro clube pode ser registrado sem problemas no futebol brasileiro.

