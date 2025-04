Zagueiro da Premier League vai ao treino com camisa do Corinthians

Murillo foi ao treino do Nottingham Forest, desta quinta-feira (17), com a camisa do Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

O zagueiro Murillo, de 22 anos, faz questão de expor a sua a paixão e gratidão pelo Corinthians, mesmo atuando na Premier League. Isso porque o brasileiro foi para o treino do Nottingham Forest, da Inglaterra, desta quinta-feira (17), com uma camisa do Timão personalizada com o seu nome. Vale relembrar que ele foi revelado nas categorias de base da equipe brasileira, que também é seu clube do coração.

Assim, o Nottingham Forest registrou e publicou o episódio em suas redes sociais. Inclusive, houve um questionamento a Murillo quais seriam os principais jogadores do Corinthians, segundo ele. Assim, sem pestanejar, ele citou Sócrates, Marcelinho Carioca e Ronaldo Fenômeno.

O defensor transferiu-se exatamente do Timão para o Nottingham Forest em 2023. Na ocasião, o clube inglês pagou 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 64 milhões na cotação do período) ao Corinthians. Inclusive, o vínculo conta com possível bonificação de dois milhões de euros (quase R$ 11 milhões) se forem alcançadas.

Murillo não demonstrou dificuldades em se adaptar ao novo país e campeonato. Deste modo, rapidamente tornou-se titular da equipe e recebeu o prêmio de melhor jogador da temporada 23/24 na opinião dos torcedores do Forest. O bom desempenho também já lhe rendeu convocação para defender a Seleção Brasileira.

Na atual edição da Premier League, o Nottingham Forest faz uma campanha surpreendente. Afinal, ocupa a quarta colocação, com 57 pontos. Seu compromisso seguinte, aliás, será contra o Tottenham, fora de casa, em Londres. O duelo pela 33ª rodada do torneio ocorrerá, às 16h, na próxima segunda-feira (21).

