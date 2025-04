Recuperação de Dinenno no Cruzeiro surpreende e será relacionado contra o Bahia

O atacante Juan Dinenno voltou à lista de relacionados do Cruzeiro e, ao menos, ficará no banco de reservas nesta quinta-feira (17) em duelo contra o Bahia. Após uma cirurgia e oito meses de recuperação, o argentino surpreendeu positivamente o staff do clube, mantendo presença constante no dia a dia do CT Celeste.

Contratado ainda na gestão de Ronaldo Fenômeno na SAF do Cruzeiro, Dinenno era o artilheiro da equipe antes de sofrer uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, em agosto do ano passado. Ele marcou oito gols em 22 partidas. Durante o período de recuperação, demonstrou força e dedicação, o que chamou a atenção de seus companheiros. Sem pular etapas, conseguiu retornar, ao menos, à lista de relacionados sob o comando de Leonardo Jardim.

Cruzeiro x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Oficialmente, o departamento médico liberou Dinenno com menos de sete meses de recuperação. Desde então, ele tem participado das atividades com os demais jogadores e vem fortalecendo gradualmente a parte física e muscular. Em algumas partidas, o atacante chegou a acompanhar a delegação, dormindo no hotel da Toca da Raposa.

Dinenno é elogiado por Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro

Agora, Dinenno enfrenta forte concorrência no ataque. Em 2024, o clube contratou Kaio Jorge e, nesta temporada, também trouxe Gabigol. Mesmo assim, o técnico Leonardo Jardim elogiou o argentino.

“O Dinenno pode oferecer algo efetivo, características diferentes dos outros atacantes. É um jogador poderoso no jogo aéreo, um dos que pode ser uma grande solução dentro da área. Nas bolas paradas, pode ser importante tanto no ataque quanto na defesa. Acredito que vai nos ajudar, porque tem características diferentes das que temos nos demais jogadores”, afirmou o treinador no início do mês, à TV do Cruzeiro.

