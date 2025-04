Presidente do Flamengo reforça que não vai reduzir preço dos ingressos

Mesmo diante de protestos, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vai manter o alto preço dos ingressos nos jogos do Rubro-Negro. Em reunião com o vice-presidente de Marketing do clube, Ricardo Hinrichsen, nesta quinta-feira (17), o mandatário comunicou que não vai diminuir o valor. Além disso, ele afirmou que setores vazios continuarão fechados ao público. A informação foi do jornalista Lauro Jardim, do O Globo.

No jogo contra o Juventude pelo Brasileirão, a torcida do Flamengo protestou contra o preço dos ingressos e contra Bap. O público foi de 31.445 presentes e e 28.931 pagantes, muito baixo para os padrões do clube mais popular do Brasil. Os ingressos para esta partida custaram entre R$ 80 e R$ 500.

Além dos cantos de “Ô, baixa o ingresso!”, torcedores trouxeram uma faixa com a seguinte mensagem “ingresso caro, arquibancada vazia”. Assim, ao longo da temporada, essa tem sido uma das reclamações da torcida rubro-negra, que está incomodada com os preços. Diante do Maricá, pelo Carioca, organizadas boicotaram o jogo e não foram ao estádio como forma de protesto.

Bap deu posição no início do ano

Bap já se manifestou no início de 2025 sobre a situação. A declaração do presidente rubro-negro, afinal, aconteceu após boicote de organizadas para o jogo contra o Maricá.

“O Rio de Janeiro, naturalmente, é menos competitivo do que outros estados. O torcedor quer um time excepcional pagando preços de ingresso que os custos atuais não permitem. É tão simples quanto isso. são Paulo não tem gratuidade, não tem meias-entradas como tem no Rio de Janeiro. Os preços aqui são 35%, 40% mais baratos que São Paulo e todo mundo reclama. Está tudo caro no Brasil. Para ter o time que a gente tem, dificilmente seria mais barato do que isso”, disse Bap após partida contra o Maricá pelo Campeonato Carioca.

Por fim, o próximo compromisso do Flamengo acontece no sábado (19), às 18h30 (de Brasília), novamente no Maracanã. Para se manter na liderança (soma 10 pontos, no momento), a equipe, assim, mede forças com o arquirrival Vasco.

