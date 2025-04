Alex Sandro tem edema na coxa e deve desfalcar o Flamengo contra o Vasco

O Flamengo informou, na noite desta quinta-feira (17), que o lateral-esquerdo Alex Sandro sofreu um edema muscular na região posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube e deve desfalcar o time no clássico contra o Vasco, no sábado, pela quinta rodada do Brasileirão.

Substituído aos 37 minutos da goleada sobre o Juventude, Alex Sandro deixou o campo e foi direto para o vestiário do Maracanã. O lateral-esquerdo sentiu um incômodo na coxa esquerda e saiu por precaução.

Apesar do pouco tempo em que esteve em campo, Alex Sandro recebeu elogios pela atuação durante a partida. Neste ínterim, o lateral acertou 34 dos 35 passes que tentou, obtendo 97% de aproveitamento. Por fim, o atleta também teve cinco lançamentos corretos em seis tentativas.

O clube, assim, irá trabalhar para tê-lo no jogo contra a LDU, na terça-feira, pela Libertadores. O Flamengo viaja para Quito no domingo. Contra o Vasco, Ayrton Lucas ou até mesmo Varela podem assumir a posição.

