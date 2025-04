Tetracampeão mundial com o Brasil projeta duelo entre Botafogo e PSG: ???Jogão???

Dois meses separam o Botafogo de sua estreia no Mundial de Clubes nos Estados Unidos, mas o time brasileiro já vive a expectativa de sua estreia no torneio. Inclusive, o seu segundo compromisso na competição será contra o Paris Saint-Germain, adversário mais forte do grupo. O confronto ocorrerá no dia 19 de junho, às 22h, no Rose Bowl Stadium, na Califórnia.

Assim, em entrevista para a Fifa, o ex-meio-campista Raí, tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira e ídolo do PSG, expôs a sua expectativa para este embate. Especialmente pela possibilidade de uma equipe brasileira enfrentar um dos melhores times da Europa, que garantiu classificação para a semifinal da Liga dos Campeões.

“O Botafogo é um clube muito bom no Rio, e mesmo as pessoas da cidade que torcem para outros clubes, gostam de acompanhá-lo. Tem uma história particular. É o representante do Brasil contra o PSG, então vai ser algo muito especial para mim. Vai ser um jogão, que também dará a oportunidade a um time brasileiro, campeão da Libertadores, de enfrentar uma das melhores equipes da Europa atualmente”, detalhou Raí.

‘Esperança que Botafogo tenha a capacidade de ser competitivo’

O ex-meio-campista considera que por ser a primeira edição de um novo formato do Mundial de Clubes, os integrantes vão demonstrar uma obsessão pelo título. Raí também avalia que a competição pode ser um indicativo de que há uma equiparação entre clubes dos mais diversos continentes.

“Esse Mundial de Clubes com certeza será algo que torcedores e clubes vão querer muito conquistar. A tendência no Brasil é que comecemos a nos desenvolver ainda mais, e vemos países que estão se tornando cada vez mais fortes em outros continentes, que vão investir cada vez mais no futebol”, justificou o tetracampeão mundial.

“Em relação à Europa, já vemos algumas surpresas, confrontos entre clubes de diferentes continentes que começam a causar surpresas. Então, acredito que o Mundial de Clubes chega em um momento em que esse equilíbrio entre os continentes está começando a ficar mais interessante do que nunca”, complementou o tetracampeão mundial”.

A partida pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes ocorrerá mais especificamente em Pasadena, no subúrbio de Los Angeles. Os outros integrantes do grupo são o Atlético de Madrid, da Espanha, e o Seattle Sounders, dos Estados Unidos.

