David Luiz é cobrado em desembarque do Fortaleza: ‘Moleza dentro de campo’

A fase não é das melhores e, nesta quinta-feira (17), o Fortaleza sentiu o peso da pressão vindo direto das arquibancadas — ou melhor, do aeroporto. Após a derrota por 2 a 1 para o Vitória, em Salvador, o elenco desembarcou na capital cearense sob fortes cobranças de torcedores, com foco especialmente voltado a David Luiz.

O zagueiro chegou no início da temporada com esperança de liderança na equipe, mas foi recebido com críticas duras após desempenho no revés da última quarta-feira(16). Aliás, um torcedor disparou que o atleta está com “moleza” dentro de campo.

“Representando a moleza dentro de campo, pô”, disse.

Deyverson, por outro lado, não sofreu cobranças. Pelo contrário, os torcedores usaram o atacante como exemplo. Em certo momento do vídeo é possível observar o camisa 18 passando e, então, um membro da torcida exclama: “Esse cara chegou com vontade, segue o cara, mano!”, direcionou ao David Luiz.

O Laion está na 11ª posição do Campeonato Brasileiro, com nove pontos. No torneio, venceu apenas na partida de estreia, contra o Fluminense. Depois, foram dois empates e, por fim, uma derrota. Agora, o desafio do Fortaleza é contra o Palmeiras, no próximo domingo (20), às 18h30 (de Brasília), no Castelão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.