Duplas olímpicas brilham no segundo dia do mundial de vôlei de praia no DF

As duplas olímpicas femininas deram show em Brasília no segundo dia da etapa candanga do circuito mundial de vôlei de praia, nesta quinta-feira (17/4), no Parque da Cidade. Mesmo em uma tarde ruim para os brasileiros, com derrotas e eliminações precoces, o brilho foi de Ana Patrícia/Duda e Carol Solberg/Rebecca, que mantiveram os 100% de aproveitamento e garantiram lugar direto nas oitavas de final do Elite 16.

Campeãs nos Jogos de Paris-2024, Ana Patrícia e Duda não tomaram conhecimento das francesas Placette e Richard e venceram por 2 sets a 0 (parciais de 21x16 e 21x12). Com o resultado, a dupla de ouro confirmou a liderança do grupo C e segue voando em solo candango. Elas ficaram com o título da etapa de Brasília de 2024 do circuito mundial e perderam apenas dois sets em seis jogos.

Ainda no feminino, Carol Solberg, que formou dupla com Bárbara Seixas na última Olimpíada, mostrou que o entrosamento está afiado com Rebecca Silva. Campeãs em Quintana Roo, no México, na primeira parada do ano, elas bateram as suíças Anouk/Zoé por 2 x 1 (14x21, 21x18 e 15x12) para avançar em primeiro na chave E.

Entre os homens, Evandro e Arthur Lanci, que também ficaram com o título no DF no ano passado, ganharam dos holandeses Boermans/de Groot por 2 x 1 (21x19, 19x21 e 15x10), mas perderam de virada para os austríacos Hammarberg/Berger por 1 x 2 (21x18, 22x 24 e 11x15). Eles entram na repescagem como segundos do grupo C.

O restante dos confrontos, no entanto, não foram tão positivos para os brasileiros. Andressa/Tainá e Verena/Kyce perderam novamente e se despediram da competição, enquanto Taiana Lima/Talita e Thamela/Victoria também foram derrotadas, mas conseguiram passar em segundo por terem vencido o jogo de quarta-feira (16/4).

Arthur/Adrielson e Pedro/Renato foram outros que saíram de quadra com um revés, mas seguem vivos no torneio e precisam ganhar os compromissos desta sexta-feira (18/4), contra os portugueses Pedrosa/Campos e os estadunidenses Schalk/Shaw, respectivamente.

O circuito mundial segue em Brasília até o domingo de Páscoa (20/4), dia das decisões. A entrada do público é gratuita, mediante a apresentação de ingresso retirado na plataforma Sympla.