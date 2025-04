Cruzeiro bate Inter fora de casa e vira vice-líder do Brasileiro Feminino

O Cruzeiro fez mais uma vítima e mantém grande campanha no Brasileirão Feminino. Afinal, derrotou por 2 a 1 o Internacional nesta quinta-feira (17), em Porto Alegre. Byanca Brasil e Pri Back marcaram para a Raposa, e Fefa Lacoste anotou para as anfitriãs no Estádio dos Eucaliptos.

Desse modo, as Cabulosas dão um pulo na tabela, chegando aos mesmos 13 pontos da Ferroviária. Mas são vice-líderes em razão do saldo inferior de gols (7 contra 10). Já as Gurias Coloradas continuam sem vencer e somam apenas dois pontos em 14º, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

O jogo

Em seus domínios, o Internacional iniciou melhor e construiu boas jogadas, em especial com a meia Júlia Bianchi. A melhor chance foi Myka, que aproveitou falha da goleira Camila Rodrigues e das zagueiras cruzeirenses. A atacante finalizou da intermediária, sem goleira, e a bola saiu por pouco, aos 13. A partir daí, a equipe mineira se ajustou e passou a dominar as ações. Assim, abriu o placar aos 26′ em cobrança de pênalti de Byanca Brasil após Gi Santos tocar com a mão na bola dentro da área. Pouco depois, as gaúchas tiveram a oportunidade de igualar em finalização da atacante Julieta Morales, que acertou a rede pelo lado de fora.

O Inter retornou do intervalo disposto a mudar o cenário e com a entrada de Belén Aquino. A colorada incendiou o jogo e teve participação no gol de empate, aos 12 minutos, quando fez cruzamento na segunda trave. Camila Rodrigues deu um tapa, mas não evitou que Fefa Lacoste desse um peixinho para deixar tudo igual. Belén, aliás, por pouco não virou o placar na jogada seguinte, mas a defesa mineira salvou em cima da linha. O lance motivou o Cruzeiro, que logo em seguida voltou a ficar em vantagem. Pri Back recebeu cruzamento na área, e a bola bateu em Capelinha antes de parar no fundo da rede, aos 15′. As Gurias Coloradas tentaram nova reação, mas não acharam brechas. marília teve a melhor chance ao emendar uma bicicleta que parou em ótima defesa de Mayara.

Próximos compromissos

Os times voltam a campo no Domingo de Páscoa (20). Enquanto o Cruzeiro terá o clássico contra o América-MG às 15h, na Arena Gregorão, em Contagem (MG), o Internacional visita a Ferroviária na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

