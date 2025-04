Athletico e Umbro lançam novo uniforme para a temporada 2025

O Athletico Paranaense apresentou nesta quinta-feira (17), em parceria com a fornecedora Umbro, a nova camisa 1 do clube para a temporada 2025. O elenco, então, utilizará o uniforme pela primeira vez no próximo domingo (20), no confronto contra o CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Com design em listras diagonais e degradê do preto ao vermelho, o modelo traz a sigla “CAP” em uma gola retilínea e grafismos nas mangas. Segundo o clube, aliás, o conceito da peça teve um desenvolvimento interno e busca reforçar a identidade do Furacão.

“A camisa oficial 1 de 2025 teve o conceito de criação elaborado pelo clube e foi desenvolvida em parceria com a Umbro. Essa camisa é inovadora e marca a primeira etapa de transição para a camisa de 2026, que contará com a contribuição de torcedores”, disse Fernando Volpato, Diretor de Operações do Athletico.

A Umbro, parceira do clube há quase 30 anos, destacou a longevidade do vínculo.

“Nesta temporada completamos quase três décadas de uma longa parceria com o Furacão, a mais duradoura de um clube tradicional do Brasil. Esperamos que essa camisa seja um dos símbolos do renascimento do time, que logo mais estará no lugar que merece”, disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da marca no Brasil.

O novo uniforme estará disponível para compra a partir desta sexta-feira (18). Assim, será possível encontrar na Furacão Loja Oficial da Ligga Arena, no site do clube (loja.athletico.com.br) e também no e-commerce da Umbro.

A camisa, aliás, será vendida em duas versões: Torcedor e Jogador. A versão para os torcedores será possível encontrar nos modelos masculino, feminino, juvenil e infantil, com diferenças nos tecidos, acabamento e preço em relação à versão dos atletas.

