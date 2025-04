Cruzeiro faz 3 a 0 no Bahia em seu melhor jogo na temporada

Com excelente atuação principalmente no primeiro tempo, o Cruzeiro venceu o Bahia nesta quinta-feira, 17/4, por 3 a 0 neste jogo fechou a 4ª rodada do Brasileirão. Lucas Romero, num golaço, marcou no primeiro tempo. Kaio Jorge fez dois na etapa final. A Raposa ainda perdeu um pênalti, quando o jogo estava 0 a 0, com Kaio Jorge, o melhor em campo e que colocou Gabigol no banco. O triunfo foi merecido, mas magro. O Cruzeiro teve ótimas oportunidades e muito mais finalizações. Somente no primeiro tempo (10 a 1). E com os goleiros do Bahia (Ronaldo e, depois, Marcos Paulo, que o substituiu por lesão) se destacando.

Mas, além de Kaio Jorge, Lucas Silva fez grande jogo. O Cruzeiro consegue, assim, a sua segunda vitória nesta Série A e chega aos 7 pontos, em quinto lugar Já o Bahia, que vinha de três empates, para nos 3 pontos e dorme na zona de rebaixamento, a 18ª posição.

Cruzeiro faz ótimo primeiro tempo

O Cruzeiro fez um primeiro tempo muito bom, com marcação alta e Kaio Jorge e Wanderson muito ativos no primeiro combate, o que justificou a presença do astro Gabigol (que marca pouco) no banco. Um exemplo dessa pegada ocorreu aos 12 minutos. O zagueiro Fred, juvenil muito nervoso em campo, atrasou uma bola no fogo para Ronaldo. Kaio Jorge pressionou, ganhou do goleiro e foi derrubado. Pênalti. Mas Kaio Jorge bateu mal e Ronaldo defendeu.

No minuto seguinte, Kaio Jorge deu de bandeja para Wanderson, que entrou livre e deslocou o goleiro. Mas a bola saiu raspando a trave. Contudo, nesse lance, Ronaldo se machucou e teve de ser substituído por Marcos Paulo.

E Marcos Paulo se tornou um paredão, fazendo grandes defesas, incluindo uma fantástica em cabeçada de Fabrício Bruno.

O primeiro tempo caminhava para um 0 a 0 quando, aos 51 minutos, Lucas Romero acertou uma bomba de fora da área. Desta vez Marcos Felipe foi enganado pelo efeito da bola e não conseguiu chegar na bola, que foi no ângulo. O Cruzeiro chegava ao 1 a 0, fechando o 1º tempo com 44% de posse, mas 10 finalizações a 1 do Bahia, que apesar deter a bola, quase nçao passou do meio de campo.

Segundo tempo é de Kaio Jorge

Nada mudou. Cruzeiro sobrando em campo e buscando o gol, conseguindo ampliar com dois golaços do melhor em campo, Kaio Jorge. No primeiro, aos 19 minutos, o atacante recebeu de Christian um passe em profundidade sensacional. Entrou no meio da zaga, invadiu a área e chutou. Marcos Paulo chegou a tocar nela com o pé, mas… Raposa 2 a 0. Aos 30, ele recebeu de Lucas Silva e ampliou o placar diante de um apático Bahia, que mereceu perder por até mais gols.

CRUZEIRO 3X0 BAHIA

Série A do Brasileiro – 4ª rodada

Data: 17/04/2025

Local: Mineirão, Belo Horizonte (BH)

CRUZEIRO: Cássio; Fagner (William, Intervalo), Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Wallace, 44’/2ºT), Lucas Silva, Matheus Pereira e Christian (Dudu, 33’/2ºT); Wanderson (Eduardo, 39’/2ºT) e Kaio Jorge (Gabigol, 33’/2ºT) Técnico: Leonardo Jardim

BAHIA: Ronaldo (Marcos Felipe, 19’/1ºT); Santiago Arias (Gilberto, 25’/2ºT), Ramos Mingo, Fred Lippert e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Erick (Everton Ribeiro, Intervalo) e Cauly (Ademir, 25’/2ºT); Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez, Intervalo). Técnico: Rogério Ceni

Gols: Lucar Romero, 51’/1ºT (1-0); Kaio Jorge, 19’/2ºT (2-0); Kaio Jorge, 30’/2ºT (3-0)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Sousa (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões Amarelos: William, Fabrício Bruno, Christian, Wanderson (CRU); Erick, Santiago Árias (BAH)

