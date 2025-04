Felipe Melo lança livro e exposição em Volta Redonda: ‘Era um sonhador’

Ídolo do Fluminense e Palmeiras, Felipe Melo eternizou a história da sua carreira. O ex-jogador lançou o livro “O que me fez tricampeão” e a exposição “Sonhar, Profetizar e Realizar”, na quarta-feira (16), Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Assim, a atração poderá ser visitada pelo público até o próximo dia 25.

“Quero agradecer primeiro a Deus. Eu era apenas um sonhador, com dois heróis na minha vida: meu pai e minha mãe. Graças a eles eu me tornei atleta profissional”, disse Felipe Melo, à Prefeitura de Volta Redonda.

O evento ainda contou com a exibição de um minidocumentário sobre a carreira de Felipe Melo e a exibição de objetos como réplicas de troféus e camisas dos clubes que defendeu durante a carreira. Além disso, duas camisas autografadas foram a leiloadas. O valor foi destinado ao Hospital Mário Kroeff, referência em atendimento oncológico no Rio de Janeiro, assim como parte da venda dos livros.

Nascido em Volta Redonda, Felipe Melo iniciou sua carreira na base do Flamengo. Ele ainda teve passagens por Juventus e Internazionale, da Inter de Milão, pelo Galatasaray, da Turquia, e também pelo Cruzeiro, Palmeiras e Fluminense no futebol brasileiro. Contudo, foi com a camisa alviverde e tricolor que conquistou os três títulos da Libertadores.

