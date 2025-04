Léo Jardim exalta postura do Cruzeiro em vitória sobre o Bahia

O Cruzeiro fez a sua melhor atuação da temporada. A Raposa venceu o Bahia por 3 a 0, nesta quinta-feira (17), no Mineirão, pela 4ª rodada do Brasileirão, e aliviou a pressão sobre o técnico Leonardo Jardim. Dessa forma, o treinador português elogiou a postura da equipe, que passou por mudanças na escalação.

ATUAÇÕES DO CRUZEIRO!

“O espírito é uma coisa muito importante. Conseguimos fazer um grande jogo. O futebol de hoje em dia também se joga sem bola. Temos que continuar trabalhando dessa forma para todos entenderem minha ideia de jogo. Foi uma vitória bastante satisfatória, contra um adversário que também é forte”, disse.

Apesar da vitória com três gols de vantagem, o jogo não começou fácil assim. O Cruzeiro só abriu o placar com Lucas Romero nos acréscimos da primeira etapa. Antes, Kaio Jorge perdeu pênalti. O atacante, no entanto, deu a volta por cima e marcou duas vezes na etapa final para garantir a segunda vitória celeste.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou a sete pontos e ocupa o quinto lugar. Já o Bahia, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com três pontos. A Raposa volta a campo no próximo domingo (20), às 20h30 (de Brasília), contra o Bragantino, em Bragança Paulista, pela 5ª rodada do Brasileirão.

