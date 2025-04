F1: Tudo sobre o GP da Arábia Saudita, quinta corrida da temporada de 2025

Encerrando a rodada tripla de abril, a Fórmula 1 retorna neste fim de semana para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, quinta etapa da temporada de 2025. As equipes desembarcam às margens do Mar Vermelho em meio a uma disputa cada vez mais acirrada entre as McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri pela liderança do mundial. A atividade inicial é o primeiro treino livre, nesta sexta-feira (18/4), às 10h30. A classificação será às 14h de sábado (19/4), mesmo horário da corrida de domingo (20/4). Band, BandSports e F1 TV transmitem.

Depois da vitória de ponta a ponta no Bahrein, Piastri entrou de vez na lista entre os favoritos pelo título, principalmente por Norris seguir cometendo erros. Na última etapa, o britânico vacilou na classificação, na largada e em tentativas de ultrapassagem, mas mesmo assim conseguiu um lugar no pódio. No momento, a regra da McLaren é deixar os pilotos competirem e cada um levou a melhor em dois GPs. Enquanto a equipe seguir com o melhor carro do grid, a tendência é que os dois briguem pela liderança do campeonato com certa vantagem em relação aos demais.

Comendo quieto pelas beiradas, George Russell continua somando bons resultados com a Mercedes e surgiram rumores de uma renovação de contrato entre as partes estar próxima. Do outro lado, quem está longe de ter um clima tranquilo com a equipe é Max Verstappen. O tetracampeão ficou na bronca com a Red Bull após dois pit stops ruins no Japão que atrapalharam a corrida e fizeram ressurgir as conversas de uma possível saída em 2026.

Resta saber se o time taurino tem condições de dar a volta por cima e dar ao holandês um carro capaz de brigar pelo quinto título consecutivo. A boa notícia, porém, é que Yuki Tsunoda conseguiu somar pontos no Bahrein e deu indícios de que a “maldição” do segundo piloto da RBR pode estar acabando. Já a Ferrari demonstrou bom ritmo após as atualizações e pretende estar mais presente entre as primeiras posições.

Partindo para o meio do pelotão, a Haas surgiu como uma força entre as equipes que brigam por pontos. Mesmo após uma batida de Esteban Ocon no Q2 e Oliver Bearman largar em 20º, os dois pilotos conseguiram pontuar na última prova e a montadora estadunidense é a quinta no campeonato de construtores, na frente de Williams, Aston Martin, Racing Bulls, Alpine e Sauber.

A Sauber, inclusive, ainda está devendo um desempenho melhor com o brasileiro Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, porém não terá updrages para o fim de semana. O paulista de 20 anos reforçou que o monoposto tem problemas com a estabilidade e o ar sujo, mas que estão trabalhando para conseguir entrar na briga pelo top-10 e deixar de amargar as últimas posições.

“Temos muita dificuldade para ultrapassar e, quando ficamos próximos dos outros, parece que perdemos muita aerodinâmica e downforce. É uma pena, porque eu quero poder estar brigando por algo, por ultrapassagens, por posições, então tem sido difícil não poder fazer isso até então este ano”, disse Bortoleto.

Depois da corrida da Arábia Saudita, a Fórmula 1 terá um período de descanso e volta em 4 de maio para o Grande Prêmio de Miami. A largada será às 17h. Norris lidera o campeonato de pilotos, com 77 pontos, seguido por Piastri (74) e Verstappen (69). A McLaren está na frente entre os construtores, com 151, na frente de Mercedes (93) e Red Bull (71).

A pista

Localizado na praia de Corniche, o circuito de Jeddah é velocidade pura, mesmo com 27 curvas na volta, o maior número da temporada. São 6.174 km de extensão, com três zonas de DRS (abertura da asa traseira para menor arrasto e mais velocidade) e curvas de todas as formas, mas a maioria com o pé fundo no acelerador. Reflexo disso é que 80% da volta é feita com aceleração máxima.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FORMULA 1® (@f1)

Ao longo dos 50 giros, a chance de entrada do safety car é grande, principalmente pela maior parte do percurso ser cercada de muros e sem área de escape, então qualquer erro pode ser fatal. Ainda assim, desde a estreia do GP, em 2021, o número de vezes que o carro de segurança diminuiu ano após ano, principalmente pelos pilotos agora conhecerem melhor o traçado.

O asfalto é menos abrasivo que do Bahrein, por exemplo, por isso a gama de pneus escolhida pela Pirelli foi de compostos macio C5, médio C4 e duro C3. Um ponto importante nas estratégias é a curta distância do pit-lane, que faz com que os pilotos percam pouco tempo em uma parada e facilite possíveis undercuts.

Curiosidades sobre o GP da Arábia Saudita

Uma das pistas mais novas da Fórmula 1, o circuito de Jeddah foi o 75º palco diferente a fazer parte da categoria. Mesmo recente, o GP da Arábia Saudita virou queridinho de muitos por ser o segundo mais rápido da programação atual, atrás apenas de Monza. Os carros chegam a até 322 km/h e tem velocidade média acima de 250 km/h. Além disso, os 6.174 quilômetros percorridos em uma volta é a terceira maior distância do calendário.

A Red Bull é quem mais sorriu por lá, com duas vitórias de Max Verstappen (2022 e 2024) e uma de Sérgio Pérez (2023), enquanto Lewis Hamilton foi o primeiro a ganhar (2021). Mesmo sem vencer na Arábia Saudita, o país é especial para Fernando Alonso, que conquistou o 100º pódio da carreira após a corrida de 2023. Um ano depois, foi a vez de Verstappen alcançar o mesmo feito.

A edição de 2024 ainda ficou marcada pela estreia de Oliver Bearman, que substituiu Carlos Sainz na Ferrari após o espanhol passar por uma apendicectomia. O piloto britânico se tornou o terceiro mais jovem a participar de uma corrida da Fórmula 1, com apenas 18 anos na época.

Programação

Primeiro treino livre: sexta-feira (18/4), às 10h30

Segundo treino livre: sexta-feira (18/4), às 14h

Terceiro treino livre: sábado (19/4), às 10h30

Classificação: sábado (19/4), às 14h

Corrida: domingo (20/4), às 14h