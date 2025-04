Pedro dá volta por cima e se mostra como ‘reforço’ no Flamengo

Pedro comemora gol com os companheiros no Maracanã - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Em sua segunda partida após a recuperação de lesão no joelho direito de sete meses, Pedro precisou de poucos minutos para reencontrar o caminho das redes pelo Flamengo. E foram logo dois gols para selar a goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, pelo Brasileirão na última quarta. O centroavante se confirma como reforço para o técnico Filipe Luís.

Pedro balançou as redes pela primeira vez sob o comando de Filipe Luís. Quando lesionou o joelho direito em treino da Seleção Brasileira, em setembro de 2024, Tite ainda era o técnico do Flamengo. Poucas semanas depois, o ex-lateral o substituiu no cargo no time principal.

O planejamento do departamento médico é de um retorno gradual aos jogos, com avaliação à resposta física de Pedro após cada atuação, até que o jogador tenha condições de atuar 90 minutos. Contra o Juventude, o camisa 9 teve 33 minutos para colocar a bola na rede. Diante do Central Córdoba, ele ficou apenas 16 minutos em campo e não evitou a derrota. Por fim, contra o Grêmio, ele não saiu do banco de reservas.

Reencontro com uma das vítimas…

Com os dois gols, Pedro, afinal, já começa a mirar artilharia do Flamengo nesta temporada. Desde que Filipe Luís assumiu o comando técnico, Arrascaeta é o maior goleador do Rubro-Negro, com oito gols, enquanto Bruno Henrique soma sete gols.

Apesar disso, no sábado, às 18h30, contra o Vasco, Pedro pode aumentar o número de gols. Ele, afinal, vai reencontrar uma de suas maiores vítimas do futebol brasileiro. O centroavante já marcou cinco vezes contra o Cruz-Maltino com a camisa rubro-negra. No entanto, as maiores vítimas do camisa 9 foram Athletico e Palmeiras. Ambos sofreram sete gols do artilheiro.

