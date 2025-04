Apesar das vaias, Paiva tem avaliação positiva e respaldo da diretoria do Botafogo

Com seis jogos sob o comando do Botafogo, Renato Paiva ainda vê seu trabalho cercado de incertezas. Afinal, a torcida vaiou o profissional no empate por 2 a 2 com o São Paulo, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Por outro lado, o comandante não está pressionado internamente, no momento, apesar da diretoria entender que o desempenho necessita melhorar. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a ideia é de que ainda é cedo para qualquer decisão precipitada e que a equipe tende a evoluir ao longo da temporada, com a sequência do trabalho. Ainda mais com uma melhor adaptação ao estilo de jogo proposto pelo treinador, que soma duas vitórias, dois empates e duas derrotas até aqui.

Dentro das quatro linhas, Renato tem o desejo de utilizar Savarino como um articulador para potencializar seu rendimento, algo que ainda não aconteceu em 2025. Destaque na última temporada, o venezuelano ainda não teve a mesma regularidade neste ano.

Além disso, o uruguaio Santiago Rodríguez, contratado para o lugar de Almada, ainda busca se adaptar ao futebol brasileiro e pelo recondicionamento físico. Tanto que ele ficou de fora dos relacionados no duelo com o Tricolor Paulista, na última quarta-feira (16).