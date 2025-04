Como Dorival Júnior se tornou o plano A do Corinthians

O Corinthians demitiu Ramón Díaz nesta quinta-feira (17) e já tem um alvo bem definido para ser o seu novo treinador: Dorival Júnior. O Timão já teria um acordo verbal com o comandante e agora está em compasso de espera por uma resposta para avançar nas conversas. Mas como o ex-técnico da Seleção Brasileira virou plano A no Parque São Jorge?

O nome de Dorival atende a muitos pontos desejados pela diretoria do Corinthians. Por exemplo, seu retrospecto recente é animador. Afinal, o treinador tem duas conquistas de Copa do Brasil (2022 e 2023) e uma Conmebol Libertadores (2022) nos últimos anos. O desempenho como o Brasil, apesar de ruim, não entra na conta do Timão, que enxerga um futebol diferente nas seleções, que não merece estar sendo comparado com os de clubes.

Além disso, Dorival é considerado um treinador ”gente boa”, sendo amigo dos jogadores e capaz de resolver problemas internos. Recentemente, o Corinthians teve um problema de conflito. Contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores, alguns jogadores bateram boca no vestiário, ainda no intervalo da partida, que por pouco não virou agressão física. A diretoria entende que isto não aconteceria com o ex-técnico da Seleção.

Corinthians quer mais um título na temporada

Assim, após reunião no Parque São Jorge, o Corinthians entende que o nome de Dorival Júnior é perfeito para a situação vivida atualmente no clube. O Timão disputa o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil nesta temporada e sonha em vencer mais um título além do Paulistão. Agora, espera a resposta do treinador para concretizar sua vinda e dar início a sua trajetória no clube.

