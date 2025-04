Desempenho de interino faz Santos ter tranquilidade por novo técnico

O Santos ainda não decidiu quem será o seu novo treinador, mas também adota cautela por um nome. Muito por conta do desempenho da equipe com César Sampaio. O interino vem fazendo um bom trabalho na visão da diretoria, que decidiu bancar o técnico até o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo (20), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

Na visão dos dirigentes santistas, a equipe terá pouco tempo para se preparar para o jogo. O tempo para um novo treinador trabalhar visando ao clássico seria muito curto e a preparação poderia ser prejudicada na véspera de uma partida tão importante.

O desempenho da equipe contra o Atlético-MG também acabou sendo um fator bastante importante. Afinal, a equipe atuou de forma competitiva e demonstrou evolução em campo. O triunfo também deu um respiro e tranquilidade para a diretoria buscar um nome, já que uma derrota jogaria ainda mais pressão no elenco.

Santos ainda avalia nomes

A diretoria entende que os principais nomes, como Dorival Júnior e Tite, não estão mais disponíveis. Jorge Sampaoli chegou a negociar, mas não chegou a um acordo. A cúpula santista busca um nome de consenso para abrir negociações e discutir valores e período de contrato. Diversos técnicos estão sendo avaliados, mas nenhum ainda agradou aos nomes fortes do clube.

Aliás, um dos nomes cogitados pela diretoria é o do próprio César Sampaio. Caso os resultados siga aparecendo, o interino pode ser efetivado no comando do Santos.

