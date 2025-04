Carille tem dúvidas e possível desfalque no Vasco para clássico com o Flamengo

Carille busca primeira vitória sobre o Flamengo no comando do Vasco da Gama - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Após a derrota por 2 a 1 para o Ceará, no Castelão, o Vasco volta suas atenções para seu primeiro clássico desta edição do Campeonato Brasileiro. Assim, no sábado (19), às 18h30 (de Brasília), a equipe mede forças com o Flamengo, entretanto o técnico Fábio Carille tem dúvidas e desfalques para montar a escalação.

Afinal, o comandante terá problemas no sistema defensivo, visto que Mauricio Lemos se recupera de uma fratura na costela e dificilmente estará em campo diante do Rubro-Negro.

Diante disso, o técnico deve manter a defesa com a dupla João Victor e Lucas Freitas, a mesma que atuou contra o arquirrival nas semifinais do Campeonato Carioca e no duelos com Sport e Vozão.

No meio de campo, a principal dúvida é sobre quem formará dupla com Hugo Moura. Isso porque Tchê Tchê ficou de fora da partida em solo cearense por problemas familiares, enquanto Paulinho não tem tido regularidade em 2025. Jair e Mateus Carvalho são duas outras opções para iniciar entre os titulares.

Disputa no setor ofensivo

No sistema ofensivo, Carille tem dois nomes intocáveis: Vegetti e Nuno Moreira. No entanto, a terceira vaga ainda está aberta, com a disputa entre Garré, Adson e Rayan. O primeiro ainda não engrenou, enquanto o segundo voltou recentemente de lesão, e a comissão ainda tem cautela sobre escalá-lo como titular.

Titular apenas cinco vezes na temporada, o jovem, de 18 anos, tem entrado bem e, dessa forma, começa a brigar por vaga no time que inicia os jogos. Versátil, o atacante pode atuar como ponta, dando velocidade, ou de forma mais fixa, como centroavante.

Por fim, o treinador terá seu quarto duelo com o Flamengo no ano. Nos outros três, o Vasco não conseguiu se impor e saiu de campo derrotado e eliminado na semifinal do Estadual.

