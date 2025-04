São Paulo pede antecipação de premiação da Libertadores para pagar elenco

O São Paulo solicitou a antecipação em cerca de uma semana dos R$ 7,7 milhões que tem a receber da Conmebol pela vitória sobre o Talleres, em Córdoba, pela Libertadores. A premiação só deve cair na conta do clube na semana que vem. A solicitação foi aceita e o valor será depositado nos próximos dias.

O pedido do São Paulo foi para acertar parte dos valores que estão em atraso com os jogadores. O clube tem débitos em pagamentos de luvas, bonificações e alguns direitos de imagem com os atletas. A Conmebol paga US$ 1 milhão (R$ 5,8 milhões) para cada jogo fora de casa e mais US$ 330 mil (R$ 1,9 milhão) por vitória na Libertadores.

Aliás, a Conmebol envia à CBF os valores das premiações, e a CBF depois repassa esses valores aos clubes. O Tricolor, com problemas de fluxo de caixa, teve sua solicitação acatada depois de um pedido do presidente Júlio Casares para Ednaldo Rodrigues. O presidente da CBF aceitou o pedido do mandatário tricolor com quem tem boa relação.

O valor vai ajudar no pagamento, mas não deve quitar todos os débitos com o elenco. Afinal, a diretoria ainda não pagou a premiação prometida ao elenco pela sexta posição no Brasileirão do ano passado. Contudo, os jogadores já estavam ciente do atraso e sabem do cronograma para pagamentos do clube.

