Flamengo defende longa escrita em clássicos contra o Vasco pelo Brasileirão

Depois da goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, o Flamengo terá pela frente seu primeiro clássico no Brasileirão. Assim, os comandados do técnico Filipe Luís encaram o Vasco neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro defende a escrita de quase 10 anos sem perder para o arquirrival em edições do Campeonato Brasileiro.

Afinal, o último triunfo do Cruz-Maltino no confronto pela competição aconteceu em 2015, algo que aconteceu nos dois turnos. Em junho, a equipe de São Januário, sob o comando de Celso Roth, levou a melhor com gol de Riascos, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Três meses depois, o time repetiu a dose, desta vez por 2 a 1, com tentos de Nenê e Rodrigo.

Desde então, foram 12 jogos entre os rivais no Brasileirão: sete vitórias para os rubro-negros e cinco empates. Por outro lado, entre 1971 e 2016, o histórico do confronto no campeonato era marcado pelo equilíbrio, com 17 vitórias para cada lado e 18 empates.

Nos últimos 32 jogos entre os rivais, o Cruz-Maltino levou a melhor em apenas duas oportunidades. Em 2021, quando venceu por 3 a 1 e, em 2023, com um triunfo por 1 a 0, ambas pelo Estadual. No mais, são 19 vitórias rubro-negras e 11 empates, com o aproveitamento de 70% e uma goleada por 6 a 1, em 2024.

Cruz-Maltino ainda não venceu rival na temporada

Vale lembrar que o time da Gávea bateu o adversário no primeiro clássico da temporada, pela Taça Guanabara, por 2 a 0, que encaminhou o título. Além disso, garantiu mais duas vitórias (2 a 1 e 1 a 0) sobre o rival na disputa pelas semifinais do Campeonato Carioca e confirmou a conquista semanas depois sobre o Fluminense.

Por fim, o clássico também será importante para a sequência do técnico Fábio Carille, que chega pressionado, ainda mais depois das atuações pouco convincentes diante de Corinthians e Ceará. Nem o triunfo por 3 a 1 sobre o Sport, em São Januário, amenizou os questionamentos da torcida sobre o trabalho do profissional.

