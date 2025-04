Messi identifica semelhanças com Yamal em trajetórias pelo Barcelona: ‘Tal como eu’

A entrevista mais recente de Lionel Messi certamente causou impacto no jovem Lamine Yamal, do Barcelona. Isso porque o ídolo e um dos nomes mais simbólicos da história catalã dedicou parte da conversa à ascensão meteórica do atleta revelado pelo clube de forte ligação entre eles. O astro, aliás, já o pôs entre os melhores do mundo na atualidade.

“Impressionante o que Lamine Yamal está mostrando, o que ele está fazendo e o que ele já fez”, afirmou ao canal ‘Simplesmente Fútbol’. Lionel se referiu especialmente à conquista da Eurocopa pela Espanha — em que o jovem se destacou como um dos pilares mesmo com 17 anos.

Longe de traçar qualquer comparativo, o astro argentino reconheceu semelhanças nos percursos das duas trajetórias. “Ele tem apenas 17 anos. Está em plena fase de crescimento e continuará a evoluir como jogador e a acrescentar coisas ao seu jogo, tal como eu fiz”, pontuou. Vale destacar que Messi também começou sua trajetória com a camisa do Barcelona ainda muito jovem. “Tem qualidades incríveis e já está entre os melhores do mundo”, completou.

Admiração entre os jovens

Lionel expandiu sua análise e reforçou sua tese a partir do impacto extracampo de Lamine. O astro argentino abriu parte da intimidade para reiterar sua opinião: “as crianças assistem e imitam tudo. Conhecem todo mundo. Falam de jogadores como Mbappé, Vinicius, Haaland, Lewandowski e Lamine Yamal. Ele é muito bom, sendo tão jovem. Incrível”, declarou.

A fala ocorre em um momento importante da carreira de Lamine, que vive fase de destaque com a camisa do Barcelona e integra o elenco que disputa as semifinais da Liga dos Campeões. Os catalães duelar com a Inter de Milão pela sonhada vaga na decisão do torneio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @lamineyamal

Yamal em comparativo com Messi

A plataforma de dados esportivos Sofascore realizou um levantamento — no dia 09 de abril — comparando o desempenho de Yamal com o de outros grandes nomes do futebol mundial. Todos, porém, analisados com base no período anterior ao aniversário de 18 anos.

Lamine acumulava um número superior de partidas, mas com menos eficiência em relação aos concorrentes, segundo dados da época. Enquanto Yamal somava 97 partidas, 21 gols e 25 assistências, Neymar tinha 56 tentos e 21 passes aos companheiros em 80 jogos — dados desconsideram números após maioridade.

Pelé, por sua vez, somava 95 gols em 80 partidas no mesmo recorte. Já Ronaldo Nazário, o Fenômeno, registrava 59 tentos e cinco assistências em 58 confrontos. Números estes consideravelmente mais impactantes em relação aos astros Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Lionel disputou apenas nove jogos profissionais antes da maioridade, enquanto CR7, mais experiente, somava 31 partidas: com um gol e três assistências na conta.

