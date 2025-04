Jornal espanhol exalta Riquelme Felipe, jovem promissor do Fluminense

Apesar de estar longe dos gramados por causa de uma entorse no joelho esquerdo, Riquelme Felipe, do Fluminense, tem chamado a atenção da imprensa estrangeira. Afinal, o jornal espanhol ‘AS’ exaltou a qualidade do jovem promissor, de 18 anos, que passou a ter mais oportunidades entre os profissionais no início desta temporada.

“Ele acabou de completar 18 anos, seu nome é uma homenagem ao ídolo do Boca Juniors e já está conquistando o público carioca. Riquelme Felipe é a nova sensação do Fluminense por mérito próprio. Ele foi uma das surpresas de Mano Menezes no Campeonato Carioca, onde sua precocidade chamou a atenção de todos”, disse.

Na atual temporada, o jogador soma 13 partidas e se destacou pela personalidade ao arriscar dribles e boa visão de jogo, sendo um dos nomes mais promissores da base de Xerém. Contudo, ele ainda não teve condições de jogo desde a chegada do técnico Renato Gaúcho em virtude da lesão.

“Alternando entre titular e reserva, o canhoto foi o jogador com melhor porcentagem de dribles (77%), ganhando um pênalti e criando seis chances claras por partida, uma média de mais de uma por partida disputada”, acrescentou.

Comparado a Estevão, do Palmeiras

A publicação comparou Riquelme com Estevão, do Palmeiras, que tem seu futuro definido para defender o Chelsea, da Inglaterra. A negociação girou em torno de 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões na conversão de junho de 2024).

“Riquelme estreou no início do ano pelo Fluminense, deixando uma sequência de grandes atuações e conquistando, inclusive, o troféu de revelação do Carioca. Seus números o tornam a grande esperança de um Tricolor que quer se reerguer, superando até mesmo um craque do Brasileirão como Estevão”, completou a publicação.

Por fim, o jornal The Guardian colocou o jovem na lista dos 60 jogadores mais promissores do mundo nascidos em 2007. A relação conta com nomes como o de Lamine Yamal, do Barcelona.

