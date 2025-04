Lesões atrapalham e Neymar não consegue engatar sequência no Santos

A nova contusão de Neymar frustrou não só o Santos mas também o próprio jogador, que planejava uma sequência maior de jogos nesta temporada. Esta foi a terceira lesão muscular do camisa 10, que ainda não conseguiu recuperar seu ritmo ideal desde a cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco do joelho esquerdo.

Neymar ficou um ano fora por causa da grave lesão no joelho. Quando retornou, ainda no Al-Ahli, da Arábia Saudita, se machucou na segunda partida, sofrendo um incômodo na coxa direita. O problema muscular, aliás, fez com que o técnico Jorge Jesus decidiu não inscrever o atacante no Campeonato Saudita por estar abaixo do ritmo dos companheiros. Foi o estopim para ele deixar o Oriente Médio e voltar para o Santos.

Contudo, os problemas musculares continuaram. Quando estreou, Neymar fez sete partidas consecutivas pelo Campeonato Paulista, seis delas como titular, mas só uma por completo. Contudo, nas quartas de final do Estadual, contra o RB Bragantino, saiu com incômodo na coxa, desta vez a esquerda. Ele perdeu a semifinal contra o Corinthians por causa de uma lesão.

Foram 42 dias até voltar a atuar, contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Entretanto, na partida seguinte, contra o Atlético-MG, novamente o incômodo na coxa apareceu. O Santos avaliou internamente que a carga de treinos e jogos pode ter sido excessiva, mas considerou também que era difícil segurar a empolgação do atacante para atuar.

Neymar e Santos aguardam exames

Neymar vai passar por exames nesta sexta-feira (18), para saber a gravidade do problema. Mas é possível que o meia-atacante fique outro longo período afastado. Com contrato até 30 de junho com o Peixe, o período do astro na Vila Belmiro pode ser cada vez menor por conta das lesões.

