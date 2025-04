Ex-PSG define Mbappé como ‘fracasso retumbante’ no Real Madrid

Parte da mídia e dos torcedores europeus estão em busca de culpados pela eliminação precoce do Real Madrid na Champions League. Há quem aponte para comissão técnica, também os que responsabilizam Vini Jr. e Rodrygo, além daqueles que cobram de Kylian Mbappé. Este último é o caso de Jerôme Rothen — ex-meia do PSG e da França. Os merengues caíram na Liga dos Campeões pelo agregado de 5 a 1 para o Arsenal, na última quarta-feira (16), em pleno Santiago Bernabeu.

Comentarista esportivo da rádio francesa RMC, Rothen usou um tom categórico ao definir a passagem de Kylian pelo Real como “um fracasso retumbante”. O ex-meia ainda avaliou o desempenho do francês, durante o revés do jogo de volta, como “catastrófico”.

“Coletivamente e individualmente, ele é um fracasso. Ele não vai ganhar a Bola de Ouro este ano. Um fracasso retumbante. As pessoas falam sobre Kylian, e ele chegou ao clube dos seus sonhos com a ambição de ganhar todos os títulos. Incluindo a Liga dos Campeões e também se tornar um dos melhores do mundo. Mas sua saída do Paris Saint-Germain está se mostrando um erro”, pontuou o ex-meia.

O astro francês sofreu uma entorse leve no tornozelo direito durante o revés para o Arsenal. O problema, porém, não deve comprometer sua participação na decisão da Copa do Rei diante do Barcelona, no dia 26.

Mbappé no Real Madrid: deu liga ou não?

A visão de Rothen, contudo, não resultou em conformidades — aliás, pelo contrário. Na mesma entrevista, Emmanuel Petit, campeão mundial com a França em 1998, saiu em defesa do atacante. “As hienas estão em peso hoje. As críticas que lhe são feitas desde que saiu do PSG são implacáveis. O que ele esperava? Ganhar a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro?”, questionou.

Petit ainda ressaltou que a temporada ainda não terminou e há disputa por outros títulos. “O campeonato ainda está indefinido. O Real Madrid também pode ganhar a Copa do Rei. Faremos as contas no final da temporada”, destacou. Embora concorde com a parcela de culpa de Kylian, o ex-jogador desconsidera torná-lo vilão.

“Ele marcou cerca de trinta gols. Isso chama fracasso? A temporada dele não deve ficar resumida apenas ao fracasso contra o Arsenal. É um fiasco coletivo. O elenco está mal calibrado”, concluiu.

