Vice do Inter nega interesse em Thomas Müller: ???Não sei porque essa especulação???

O suposto interesse do Internacional na contratação de Thomas Müller não passaria de um boato. Quem garante é o vice-presidente de futebol do Colorado, José Olavo Bisol.

De acordo com o dirigente, a informação trazida do jornal alemão “Bild” não passa de um burburinho. E que nem sequer houve uma consulta pelo experiente atacante.

“Não teve absolutamente e nem sabemos por qual razão houve essa especulação”, disse José Olavo ao portal “Gaúcha ZH”.

O dirigente afirmou ainda que provavelmente o Internacional terá postura ativa na próxima janela de transferências.

“Estamos sempre atentos ao mercado e estes assuntos. Somos muito transparentes com o torcedor, no momento adequado sempre comunicamos”, frisou o vice de futebol do Colorado.

O hipotético interesse do Inter no atacante alemão

Segundo o jornal alemão, Thomas Müller poderia considerar uma mudança para atuar no futebol brasileiro, mais precisamente pelo Internacional. Isso porque, o Colorado estaria planejando fazer uma oferta pelo atacante. Caso entenda que o ideal seja avançar por uma tratativa, o Internacional provavelmente enfrentará uma intensa concorrência. Outros clubes que despontam como interessados, como a Fiorentina, da Itália, e um trio que disputa a Major League Soccer (MLS). No caso, o Cincinnati FC, o Los Angeles FC e o San Diego FC.

Müller e Bayern de Munique – o único clube que o jogador defendeu na carreira – chegaram a um consenso por não renovar o contrato. Assim, a última competição que o atacante disputará com a equipe será o Mundial de Clubes, em junho. A diretoria do clube bávaro cita que a sua atual condição financeira pesou para que houvesse um avanço pela extensão do vínculo. Müller ainda terá um jogo de despedida por causa de sua forte identificação com o Bayern.

