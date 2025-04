Botafogo reencontra Atlético cinco meses após a conquista da Libertadores

O Botafogo enfrenta o Atlético pela primeira vez desde a final da Libertadores, cinco meses após conquistar o título inédito no Monumental de Nuñez, na Argentina. Assim, o confronto acontece neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 5ª rodada do Brasileirão.

No entanto, o elenco alvinegro passou por mudanças nesses meses, sobretudo com a saída do técnico Artur Jorge, que assinou com o Al Rayyan, do Qatar, e a chegada de Renato Paiva. O atual comandante soma seis partidas à frente da equipe, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

A tendência, portanto, é que oito jogadores que estiveram naquele decisão, em Buenos Aires, sejam titulares no próximo domingo (20), de Páscoa. Entre eles, estão John, Vitinho, Alexander Barboza, Alex Telles, Gregore, Marlon Freitas, Savarino e Igor Jesus.

Por outro lado, o elenco não conta mais com dois nomes importantes daquela conquista. Afinal, Almada acertou com o Lyon, da França, enquanto Luiz Henrique atua pelo Zenit, da Rússia. As peças de reposição Artur e o uruguaio Santiago Rodríguez, entretanto, ainda não conseguiram render o esperado.

Aposta na juventude

Outros nomes como Tchê Tchê, Eduardo, Tiquinho Soares, Adryelson e Júnior Santos, autor do gol do título, deixaram o clube na virada do ano, deixando lacunas a serem preenchidas.

Todavia, o clube optou por rejuvenescer o grupo e investiu mais de R$ 300 milhões em reforços. Jair, que tem atuado no lugar do lesionado Bastos, tem tido regularidade, enquanto Nathan Fernandes ainda não estreou por problema muscular e a dupla Rwan Cruz e Elias Manoel teve poucas oportunidades.

Um dos maiores problemas da temporada foi a demora na escolha por um treinador. Depois da saída de Artur Jorge, o Botafogo atuou sob o comando interino de Carlos Leiria e Cláudio Caçapa. Em campo, as derrotas na Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Carioca antes da chegada de Renato Paiva.

