Cristian Olivera se aproxima de retorno ao Grêmio para o Gre-Nal

O Grêmio provavelmente contará com o retorno do atacante Cristian Olivera no Gre-Nal, deste sábado (19). Isso porque o uruguaio participou do treino de quinta-feira (17) com o restante dos companheiros. O camisa 99 foi desfalque nos dois compromissos anteriores.

Sua ausência na derrota para o Flamengo foi inesperada, já que Cristian precisou, de maneira urgente, extrair um dente nas vésperas do duelo. Ele seguiu sem condições de treinar e também ficou fora na goleada sofrida para o Mirassol.

A última vez que Olivera esteve em campo foi na vitória sobre o Atlético Grau, do Peru, na segunda rodada do Grupo D da Sul-Americana. Inclusive, ele marcou um dos gols. Com o seu eventual retorno, o uruguaio disputará a vaga de titular com Amuzu e Pavón. A tendência é de que ele assuma o lugar do camisa 7 pelas diversas críticas pela sequência de atuações negativas.

Grêmio estuda possíveis candidatos a assumir o cargo de treinador

Após a demissão do técnico Gustavo Quinteros, enquanto o Imortal analisa os possíveis substitutos, o time será comandado interinamente por James Freitas. Inter e o Tricolor Gaúcho se enfrentam, neste sábado (19), às 21h, na Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o clube fez apenas uma sondagem junto a Mano Menezes. O profissional sinalizou positivamente. Contudo, ainda não houve avanço das tratativas para questões como valores, prazo de validade do contrato e até quais seriam as circunstâncias para trabalhar no CT Luiz Carvalho.

Uma situação que pode beneficiar um avanço nas negociações é o fato de Mano estar sem clube desde a sua demissão do Fluminense ao fim de março. Na ocasião, o Tricolor Carioca desligou o comandante depois da derrota para o Fortaleza na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Como o Imortal não precisaria gastar para tirá-lo de outro clube, a situação é vista como um benefício financeiro.

Afinal, já terá despesas milionárias com a demissão de Quinteros e o restante de sua comissão técnica. O estilo de jogo mais defensivo também seria um outro aspecto que agrada. Isso porque a facilidade do time em levar gols é uma das principais críticas desde a era Renato Gaúcho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook