Payet vira desfalque no Vasco por lesão no joelho direito

O meia Dimitri Payet está fora do clássico entre Vasco e Flamengo, neste sábado (19), pela quinta rodada do Brasileirão. O francês sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, após sentir dores e deixar o campo durante a derrota para o Ceará por 2 a 1, na última terça-feira (15).

Assim, segundo o jornalista Venê Casagrande, do “SBT”, em publicação nesta sexta-feira (18), Payet vira desfalque não só para o Clássico dos Milhões. Afinal, a lesão se assemelha à que ele mesmo sofreu no começo do Brasileirão de 2024. Na ocasião, ele ficou 27 dias fora de ação.

LEIA MAIS: A hora de Rayan? Joia cresce de produção e pede passagem no Vasco

Caso o período afastado seja o mesmo de sua última contusão, ele pode perder oito jogos do Vasco. O clube enfrenta Flamengo, Lanús (ARG), Cruzeiro, Operário, Puerto Cabello (VEN), Vitória e novamente o Lanús no recorte dos próximos 27 dias.

A lesão, aliás, poderia fazer com que o jogo contra o Ceará fosse o último de Payet pelo Vasco. Afinal, segundo o BIRA da CBF, seu contrato vai apenas até dia 5 de maio, o que não configuraria tempo suficiente para um retorno. No entanto, há um acordo para que o jogador siga até o fim de julho em São Januário.

Payet é apenas o 13º jogador em minutagem no Vasco em 2025. Ele tem 17 partidas, sendo somente quatro como titular, atuando por 596 minutos. Isso gera uma média de 35 minutos em campo por partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.