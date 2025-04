Procon vai investigar preços abusivos de ingressos para Botafogo-PB x Flamengo

O Botafogo-PB, adversário do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil, divulgou os preços dos ingressos para o jogo no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Os valores da inteira variam de R$ 300 a R$ 500. A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) vai notificar o clube para apurar possível abuso nos preços.

A divulgação dos preços, aliás, causou revolta nas redes sociais. Torcedores de ambos os clubes criticaram os valores. A torcida do Botafogo-PB fez diversas publicações nos perfis oficiais do clube, com muitos comentários negativos. O Belo, mandante do confronto, ficará com 60% da carga de ingressos. O Flamengo terá os 40% restantes.

O torcedor botafoguense que não for sócio pagará R$ 300 (inteira) ou R$ 150 (meia) para assistir ao jogo na Arquibancada Sombra, setor reservado à torcida local.

Por sua vez, os torcedores do Flamengo que vivem em João Pessoa e em cidades próximas também reclamaram. Para eles, o ingresso custa R$ 400 (inteira) ou R$ 200 (meia). As queixas, portanto, levaram o Procon-JP a agir.

“A notificação pede que o clube apresente os preços praticados nos jogos anteriores da Copa do Brasil. Vamos comparar com os valores atuais. Pelo que vi, houve um grande aumento. O clube precisa justificar esse reajuste”, afirmou Júnior Pires, secretário do Procon-JP.

Contudo, em comparação com outros grandes clubes, os valores chamam atenção. O Palmeiras, por exemplo, só cobrou R$ 420 em um setor da arquibancada na partida contra o Cerro Porteño — valor ainda assim superior ao ingresso mais caro vendido pelo Botafogo-PB para o duelo com o Flamengo.

