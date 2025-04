Antes cotado como coordenador, Felipão pode assumir como técnico do Grêmio

A busca do Grêmio por um coordenador técnico é uma missão que se estende desde o início da temporada. A princípio, a chegada de Gustavo Quinteros e sua comissão fez tal cenário deixar de ser uma prioridade. Contudo, a demissão dos profissionais provocou uma reviravolta neste cenário. Felipão é um dos favoritos a assumir essa função a partir do momento em que o clube passou a considerar tal possibilidade. Entretanto, Luiz Felipe Scolari não descarta voltar ao cargo de treinador, que lhe fez entrar para a história do Imortal.

Com a chegada da antiga comissão técnica, liderada por Quinteros, a avaliação da diretoria era de que não havia uma urgência para contratar mais um personagem que ajudasse com a administração do vestiário. Afinal, a conclusão dos dirigentes do Imortal é de que havia um bom relacionamento e influência dos antigos assistentes, Leandro Desábato e Maximiliano Quezada, com o elenco.

Após a decisão de promover uma mudança no comando, a torcida faz coro pelo retorno de Felipão. No entanto, a assessoria do ídolo do Tricolor gaúcho e ex-técnico frisa que o profissional recebeu uma oferta do clube. Por sinal, complementou que não houve um encontro para se discutir uma suposta volta.

Mesmo assim, o técnico que conduziu a Seleção Brasileira ao pentacampeonato ressalta que está no mercado e deseja assumir um novo projeto. Seja no cargo de coordenador ou até mesmo voltar a ser treinador. Este segundo cenário, a propósito, esteve próximo de se concretizar depois de sua demissão do Atlético, em março do ano passado.





Pentacampeão esteve próximo de voltar à área técnica

No início de 2025, Felipão quase foi trabalhar na Arábia Saudita. Na ocasião, ele recebeu uma consulta do Al-Ettifaq. A função de comandante estava em aberto depois de o clube optar por desligar Steven Gerrard, em janeiro. O treinador brasileiro sinalizou positivamente a possibilidade de assumir o cargo. Contudo, a direção do clube árabe preferiu mudar seu foco para outro profissional.

Ao fim da última temporada, o Grêmio fez um contato com Luiz Felipe Scolari para sondar as condições de ele assumir a função de coordenador. Contudo, as tratativas não progrediram naquele momento. Até porque, o ex-treinador estava próximo de viajar a Portugal por questões particulares, onde vivem alguns dos seus familiares.

No atual cenário, Felipão não deixará o Brasil. Na verdade, o profissional está se dedicando a realizar viagens com a sua esposa pelo Rio Grande do Sul, onde também reside. Caso o Grêmio decida retomar as conversas para o pentacampeão mundial assumir a coordenação técnica, a tendência é de que Luiz Felipe Scolari não imponha a chegada de um treinador em específico. Vale relembrar que ele pediu a contratação de Paulo Turra no período em que foi diretor do Athletico, em 2023.

Apesar disso, a escolha do treinador será essencial para Felipão aceitar ou recusar a chance de ser coordenador técnico do Imortal. Até porque, segundo informações, ele coloca como prioridade o bom relacionamento no trabalho. Até o momento, Dorival Júnior, Fernando Diniz e Mano Menezes são os principais candidatos a assumir o cargo.

Passagens de Felipão pelo Grêmio

Luiz Felipe Scolari contou com duas rápidas experiências pelo Imortal em 1987 e 1991. Dois anos depois, teve nova oportunidade, que foi o seu período mais vitorioso no comando da equipe. Na ocasião, ele venceu a Copa do Brasil (1994), a Libertadores (1995) e o Campeonato Brasileiro (1996). Posteriormente, retornou ao Tricolor gaúcho duas vezes, em 2014 e 2021, mas sem tanto brilho como anteriormente.

Enquanto não há uma definição, o Tricolor Gaúcho será comandado pelo interino James Freitas no Gre-Nal. O Colorado e o Imortal medem forças, neste sábado (19), às 21h, na Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.