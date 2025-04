Corinthians terá Orlando Ribeiro no comando contra o Sport

O Corinthians definiu que Orlando Ribeiro será o técnico da equipe no duelo contra o Sport. As equipes se enfrentam neste sábado (19/4), às 16h, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, a expectativa é que o treinador comande o time apenas nesta partida.

Orlando Ribeiro é o técnico do sub-20 do Corinthians e está no clube desde o ano passado, sempre trabalhando com os garotos. Em janeiro deste ano, comandou o Alvinegro até a final da Copinha, quando perdeu para o São Paulo. A competição de juniores, aliás, foi onde o treinador apresentou seus melhores resultados.

Contudo, o treinador também já teve um trabalho no profissional. Em 2022, foi interino do time principal do Santos nas últimas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. No período, somou quatro vitórias, um empate e sete derrotas com um aproveitamento de 36% dos pontos ganhos, deixando o Peixe na 12ª colocação e garantindo vaga na Copa Sul-Americana do ano seguinte.

A intenção do Corinthians é que Orlando Ribeiro fique à frente da equipe principal apenas nesta rodada. Afinal, o treinador não tem relação alguma com o elenco profissional, nunca participou de uma atividade no CT Joaquim Grava e será, de fato, um interino. Aliás, o Timão quer anunciar um novo comandante nos próximos dias. O principal nome neste momento é Dorival Júnior, que tem negociações com o Alvinegro, que não tem um plano B neste momento para o comando técnico da equipe.