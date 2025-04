Avaliado em R$ 50 milhões, helicóptero de Neymar fica impedido de voar

O helicóptero de luxo de Neymar Jr., avaliado em aproximadamente R$ 50 milhões, encontra-se atualmente impedido de voar. A origem do problema partiu do vencimento do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA), no dia 04 de abril, resultando, portanto, na suspensão do Certificado de Aeronavegabilidade (CA). Trata-se do documento obrigatório para qualquer operação área regular — agora, invalidado pela Anac.

A situação decorre do procedimento de manutenção anual iniciado em 26 de março, que exigia um prazo de até 40 dias para conclusão. Ainda de acordo com a assessoria do astro, o sistema da agência deve atualizar os dados de conformidade automaticamente e, consequentemente, liberar a aeronave.

Já segundo a Anac, a suspensão do certificado ocorre de forma automática, conforme o previsto no Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC). “Sem o CA válido, a aeronave está impedida de voar”, informou o órgão. A Neymar Sport e Marketing Ltda., empresa do jogador responsável pelo caso, deverá aguardar a conclusão da verificação para que o helicóptero volte a operar.

Helicóptero de Neymar

Trata-se de um Airbus BK 117 D-2, fabricado em 2019, com capacidade para dez ocupantes — incluindo dois pilotos. Pesa cerca de 3,7 toneladas, possui dois motores turboeixo, autonomia para voos noturnos e dispõe de acabamento personalizado.

Anteriormente, o atleta utilizava o helicóptero com frequência. Em fevereiro, por exemplo, ele chegou ao CT Rei Pelé, em Santos, a bordo da aeronave para seu primeiro treino desde o retorno ao clube. Ele também costuma realizar deslocamentos entre sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e outras localidades. Estima-se que cada viagem de ida e volta custava cerca de R$ 7 mil.

A manutenção do helicóptero não é apenas um processo técnico, mas também um compromisso regulatório. “Trata-se de um procedimento padrão, realizado anualmente”, esclareceu a Anac. O custo anual estimado para manter o helicóptero operando, somando tripulação, combustível e manutenção, gira em torno de 500 mil dólares, o equivalente a aproximadamente R$ 2,9 milhões.

Enquanto isso, o jogador aguarda a finalização do processo para retomar o uso da aeronave. “O procedimento de inspeção segue o cronograma, e a liberação poderá ocorrer entre o fim de abril e o início de maio, dependendo da conclusão dos itens verificados”, afirmou a agência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.