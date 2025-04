Jornalista ironiza Gabigol como reserva no Cruzeiro: ???Adaptadíssimo???

O Cruzeiro venceu o Bahia por 3 a 0 na última quinta-feira (17), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, Gabigol, uma das principais contratações da equipe para temporada não saiu do banco.

Assim, o jornalista Mauro Cezar Pereira, debochou da situação durante participação no programa “Posse de Bola”, do Uol Esportes. Ele comentou que o atacante já deve estar acostumado a jogar no banco – uma vez que na última temporada ficou na reserva até a chegada do técnico Filipe Luís, em outubro.

“Se não se conformou até hoje (ser reserva), não vai se conformar nunca mais (risos). Ele está adaptadíssimo ao banco de reservas. Foi assim com o Vitor Pereira, Tite e Filipe Luís, em um dado momento. Agora, ele é banco com o Leonardo Jardim. O quer era óbvio, está acontecendo. O técnico português chegou, colocou os medalhões e depois percebeu que precisava realizar certas mudanças. E fez. Para o azar do Gabriel, o Kaio Jorge perdeu um pênalti mas marcou dois gols na partida e o Cruzeiro voltou a vencer. Acho que essa situação também escancara que as contratações feitas pelo Alexandre Mattos foram focadas na grife e não na eficiência”, disse.

Gabigol no Cruzeiro

Ídolo do Flamengo, o jogador deixou a equipe carioca no fim da última temporada, após passar os últimos anos sem muito protagonismo na equipe. Assim, optou por defender o Cruzeiro nesta temporada.

Gabigol, portanto, chegou em Belo Horizonte em janeiro desse ano, como uma das principais contratações da Raposa. No entanto, ele ainda não assumiu o protagonismo e, recentemente, perdeu a vaga no time titular nos últimos dois jogos para Kaio Jorge.